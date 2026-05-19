СМИ: Меркель раскритиковала ЕС за отсутствие диалога с Россией

В интервью немецкой телекомпании WDR Меркель заявила, что военная поддержка, которую Европа оказывает Украине, «абсолютно правильный» шаг. Но она добавила, что Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал.
Кроме того, она выразила сожаление насчет того, что с Россией преимущественно контактирует администрация президента США. Меркель предложила не уступать «мирную инициативу» Дональду Трампу, отметив, что «мы, европейцы, тоже из себя что-то представляем», пишет британская газета The Guardian.
Согласно порталу Politico, она призвала европейских лидеров достигнуть «общей позиции» по поводу восстановления связей с Москвой. «Дипломатия всегда была другой стороной медали, в том числе во время холодной войны», — напомнила экс-канцлер.
Хотя Меркель в интервью вспомнила о своем опыте ведения переговоров с Россией и Украиной в предыдущие годы, сейчас она не считает себя подходящей кандидатурой, чтобы представлять Европейский союз на переговорах с Москвой.