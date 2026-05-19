СМИ: Меркель раскритиковала ЕС за отсутствие диалога с Россией

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью осудила Европейский союз за отсутствие дипломатических усилий, направленных на урегулирование конфликта на Украине.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В интервью немецкой телекомпании WDR Меркель заявила, что военная поддержка, которую Европа оказывает Украине, «абсолютно правильный» шаг. Но она добавила, что Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал.

Военное сдерживание плюс дипломатическая активность — вот что, на мой взгляд, важно. О чем я сожалею, так это о том, что, на мой взгляд, Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал.

Ангела Мерцель
экс-канцлер ФРГ

Кроме того, она выразила сожаление насчет того, что с Россией преимущественно контактирует администрация президента США. Меркель предложила не уступать «мирную инициативу» Дональду Трампу, отметив, что «мы, европейцы, тоже из себя что-то представляем», пишет британская газета The Guardian.

Недостаточно, чтобы контакты с Россией поддерживал только Трамп. Европе следует активнее использовать свое дипломатическое влияние.

Ангела Меркель
экс-канцлер ФРГ

Согласно порталу Politico, она призвала европейских лидеров достигнуть «общей позиции» по поводу восстановления связей с Москвой. «Дипломатия всегда была другой стороной медали, в том числе во время холодной войны», — напомнила экс-канцлер.

Издание Gazeta Express отмечает, что в 2021 году Меркель предлагала создать механизм диалога между ЕС и Россией, но эта идея не была реализована из-за разногласий внутри государств-членов.

Хотя Меркель в интервью вспомнила о своем опыте ведения переговоров с Россией и Украиной в предыдущие годы, сейчас она не считает себя подходящей кандидатурой, чтобы представлять Европейский союз на переговорах с Москвой.

Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
Читать дальше