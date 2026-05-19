Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные и региональные награды 47 южноуральцам, сообщает пресс-служба областного правительства.
На церемонии собрались представители оборонно-промышленного комплекса, медицинские работники, энергетики, строители, работники сельского хозяйства и других стратегически важных отраслей.
«В наше непростое время вы отдаете все силы, знания и энергию ради будущего нашей страны, вносите значимый вклад в развитие Челябинской области, которая была, есть и будет опорным регионом нашей страны», — отметил губернатор.
Особо отметили участников ликвидации аварии на промобъекте в Копейске осенью 2025 года. Знак отличия «За смелость и отвагу» получили девять работников предприятия и сотрудник поисково-спасательного отряда.
«В экстремальной обстановке их четкие и слаженные действия помогли ликвидировать последствия аварии и спасти людей», — подчеркнул Алексей Текслер.
Всего южноуральцы получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», почетные звания «Заслуженный врач РФ», «Заслуженный машиностроитель РФ», «Заслуженный энергетик РФ» и другие. Также были вручены региональные награды — медали «За заслуги перед Челябинской областью» и знак отличия «За безупречную службу».