Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сверка часов»: политолог раскрыл цель визита Путина в Китай

После неудачного китайско-американского саммита на высшем уровне многое в нынешней холодной войне решится на переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом пишет политолог Алексей Пилько в своем телеграм-канале. По мнению эксперта, Трампу во время визита в Китай не удалось продать Пекину идею создания «большой двойки» США — КНР.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт обращает внимание на беспрецедентный состав российской делегации. Ранее сообщалось, что Владимира Путина в поездке в Китай будут сопровождать пять вице-премьеров, восемь министров, председатель Центробанка, главы крупных госкорпораций и руководители регионов.

Цель этого визита понятна: сверка часов с китайскими партнерами по поводу будущих действий на международной арене.

Алексей Пилько
политолог

Комментируя прошедшую встречу Трампа и Си Цзиньпина, политолог отмечает, что Китаю изначально был не интересен проект «большой двойки». Пекин не хочет играть роль младшего брата Вашингтона.

С Россией все обстоит по-другому: экономическая мощь Пекина дополняется стратегическим потенциалом Москвы и вместе у них получается комбинация, ставящая под вопрос функционирование однополярного мира с безусловной американской гегемонией.

Алексей Пилько
политолог

Итоги российско-китайских переговоров должны быть интересными, резюмирует эксперт.

Владимир Путин прилетит в Пекин вечером 19 мая. Визит российского лидера в КНР займет два дня — с 19 по 20 мая включительно. Стороны обсудят вопросы политики, экономики, оборонной сферы, гуманитарных обменов. Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе визита планируется подписать с Китаем около 40 двусторонних документов.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше