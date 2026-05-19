«Сверка часов»: политолог раскрыл цель визита Путина в Китай

Эксперт обращает внимание на беспрецедентный состав российской делегации. Ранее сообщалось, что Владимира Путина в поездке в Китай будут сопровождать пять вице-премьеров, восемь министров, председатель Центробанка, главы крупных госкорпораций и руководители регионов.
Цель этого визита понятна: сверка часов с китайскими партнерами по поводу будущих действий на международной арене.
Комментируя прошедшую встречу Трампа и Си Цзиньпина, политолог отмечает, что Китаю изначально был не интересен проект «большой двойки». Пекин не хочет играть роль младшего брата Вашингтона.
С Россией все обстоит по-другому: экономическая мощь Пекина дополняется стратегическим потенциалом Москвы и вместе у них получается комбинация, ставящая под вопрос функционирование однополярного мира с безусловной американской гегемонией.
Итоги российско-китайских переговоров должны быть интересными, резюмирует эксперт.
Владимир Путин прилетит в Пекин вечером 19 мая. Визит российского лидера в КНР займет два дня — с 19 по 20 мая включительно. Стороны обсудят вопросы политики, экономики, оборонной сферы, гуманитарных обменов. Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе визита планируется подписать с Китаем около 40 двусторонних документов.