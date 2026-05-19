Политолог указал на главную уступку Трампа Китаю

Президент США Дональд Трамп пообещал поставить на паузу военную помощь Тайваню и смягчил свою позицию по этому вопросу. Шаг стал уступкой Пекину. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Тайвань остается самым острым вопросом в отношениях США и Китая. И Трамп пообещал приостановить поставки вооружений Тайваню», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Президент США призвал тайваньские власти проявлять большую сдержанность. Американский лидер четко дал понять: Соединенные Штаты не станут поддерживать провозглашение независимости Тайваня. Глава Белого дома также фактически поставил под сомнение готовность Вашингтона защищать остров, что можно расценивать как сигнал о возможном изменении подходов в стратегии США.

«Слова Трампа восприняли как уступку и результат давления со стороны китайского лидера», — подчеркнул Суслов.

Напомним, по итогам визита в Китай президент США Дональд Трамп заявил, что военная поддержка Тайваня приостановлена — власти острова не получат американское оружие на 12 млрд долларов.

