Политолог указал на главную уступку Трампа Китаю

Президент США призвал тайваньские власти проявлять большую сдержанность. Американский лидер четко дал понять: Соединенные Штаты не станут поддерживать провозглашение независимости Тайваня. Глава Белого дома также фактически поставил под сомнение готовность Вашингтона защищать остров, что можно расценивать как сигнал о возможном изменении подходов в стратегии США.
«Слова Трампа восприняли как уступку и результат давления со стороны китайского лидера», — подчеркнул Суслов.
Напомним, по итогам визита в Китай президент США Дональд Трамп заявил, что военная поддержка Тайваня приостановлена — власти острова не получат американское оружие на 12 млрд долларов.