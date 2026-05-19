Сенатор: почему ЕС предлагает негодные фигуры для контакта с РФ

Западные страны намеренно выдвигают на переговоры с Россией фигуры, которые заведомо не справятся с этой задачей. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал сенатор Владимир Джабаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что это не случайно, что предлагаются кандидатуры, которые явно не потянут эти переговоры и будут отказываться один за другим. У меня большое подозрение, что Зеленский и европейские его покровители умышленно пытаются затянуть процесс», — заявил политик.

По словам собеседника ИС «Вести», дискуссии о том, кто именно сядет за стол переговоров и где они пройдут, будут тянуться еще какое-то время. Причина — ожидания европейцев и Владимира Зеленского, связанные с выборами нового президента США в ноябре. Они рассчитывают, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп потеряет контроль хотя бы над одной из палат Конгресса.

Джабаров подчеркнул: европейские страны пока не настроены на мир. Он отметил, что их стремление затянуть конфликт на Украине лишено смысла, поскольку без поддержки других союзников у Европы нет ресурсов для нанесения России стратегического поражения.

Ранее издание Politico сообщило, что в числе возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией от Евросоюза рассматриваются глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.