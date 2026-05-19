В Новосибирской области расширят меры поддержки семей с детьми

В 2025 году поддержку получили около 110 тысяч семей на общую сумму 16,3 млрд рублей. В 2026 году планируется расширение программы за счёт новых мер — в том числе льгот на культурные мероприятия для детей из многодетных семей, поддержки семей участников СВО и создания центров здоровья для взрослых.