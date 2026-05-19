В Новосибирской области расширят меры поддержки семей с детьми

По словам заместителя губернатора Константина Хальзова, региональная программа включает более 20 направлений. Среди них — выплаты семьям с детьми, обеспечение доступного жилья для многодетных и молодых родителей, поддержка репродуктивного здоровья и регулярная диспансеризация.
В 2025 году поддержку получили около 110 тысяч семей на общую сумму 16,3 млрд рублей. В 2026 году планируется расширение программы за счёт новых мер — в том числе льгот на культурные мероприятия для детей из многодетных семей, поддержки семей участников СВО и создания центров здоровья для взрослых.
Регион сохраняет лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по поддержке семей при рождении первого ребёнка. Отдельное внимание уделяется студенческим семьям: в вузах создаются комнаты для детей, а молодым родителям предоставляют более гибкие условия обучения.
Среди дополнительных предложений — бесплатное дополнительное образование для детей из многодетных семей, система скидок на товары и услуги, а также развитие молодёжных центров. Все меры направлены на укрепление семейной политики и улучшение условий жизни семей с детьми.