В Крыму с трехдневным рабочим визитом находится делегация из Пакистана. В ее составе — президент партии «Авами Пакистан» Аймал Вали Хан, сенатор Исламской Республики Пакистан, председатель Группы дружбы Пакистана и России при Сенате ИРП, сенатор Исламской Республики Пакистан Фарук Умар, помощник сенатора Шах Сайд Абид, директор АНО Центр «Пуштун» Мухаммад Навид.
«Мы в Крыму всегда рады принимать иностранных гостей, настроенных на открытый и содержательный диалог. Визит делегации из Исламской Республики Пакистан в Крым сможет придать новый импульс двустороннему сотрудничеству в различных сферах, в том числе в экономике, туризме, образовании», — написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Он поблагодарил гостей за проявленный к республике интерес и желание посетить Крым, несмотря на сложности, с которыми иностранцы могут столкнуться со стороны Украины и ее западных сателлитов.
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов в ходе встречи с делегацией Пакистана выразил готовность выстраивать взаимодействие на межпарламентском уровне. Также обсуждались перспективы взаимодействия сфере образования. По словам спикера парламента республики, Крым готов предоставить базу для подготовки пакистанских студентов по различным направлениям, в том числе в сфере медицины.
«Со своей стороны, представители руководства Пакистана заинтересованы в реализации совместных инициатив. По их мнению, Крым — перспективный, развивающийся регион. В их планах — направить на полуостров группу предпринимателей для поиска идей, направлений для инвестиций», — добавил он.