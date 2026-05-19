Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым готов сотрудничать с Пакистаном в экономике и туризме — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. Визит делегации Пакистана в Крым сможет придать новый импульс двустороннему сотрудничеству в различных сферах, в том числе в экономике и туризме. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с делегацией из исламской республики.

Источник: AP 2024

В Крыму с трехдневным рабочим визитом находится делегация из Пакистана. В ее составе — президент партии «Авами Пакистан» Аймал Вали Хан, сенатор Исламской Республики Пакистан, председатель Группы дружбы Пакистана и России при Сенате ИРП, сенатор Исламской Республики Пакистан Фарук Умар, помощник сенатора Шах Сайд Абид, директор АНО Центр «Пуштун» Мухаммад Навид.

«Мы в Крыму всегда рады принимать иностранных гостей, настроенных на открытый и содержательный диалог. Визит делегации из Исламской Республики Пакистан в Крым сможет придать новый импульс двустороннему сотрудничеству в различных сферах, в том числе в экономике, туризме, образовании», — написал Аксенов в своем канале в МАКС.

Он поблагодарил гостей за проявленный к республике интерес и желание посетить Крым, несмотря на сложности, с которыми иностранцы могут столкнуться со стороны Украины и ее западных сателлитов.

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов в ходе встречи с делегацией Пакистана выразил готовность выстраивать взаимодействие на межпарламентском уровне. Также обсуждались перспективы взаимодействия сфере образования. По словам спикера парламента республики, Крым готов предоставить базу для подготовки пакистанских студентов по различным направлениям, в том числе в сфере медицины.

«Со своей стороны, представители руководства Пакистана заинтересованы в реализации совместных инициатив. По их мнению, Крым — перспективный, развивающийся регион. В их планах — направить на полуостров группу предпринимателей для поиска идей, направлений для инвестиций», — добавил он.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше