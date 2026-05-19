Андрей Травников дал ряд поручений по улучшению демографии

На совещании также обсудили новые предложения по поддержке семей с детьми. Речь идёт о предоставлении бесплатного дополнительного образования детям из многодетных семей в учреждениях любых форм собственности, например через сертификат, а также о введении системы скидок на товары и услуги для многодетных. Кроме того, предлагается усилить работу молодёжных центров и открытых пространств в части организации общения молодых семей.