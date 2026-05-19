Андрей Травников дал ряд поручений по улучшению демографии. Новосибирская область стала лидером Сибири по рождению первенцев. Перспективы расширения мер поддержки молодых семей и семей с детьми рассмотрели в правительстве региона. При этом глава региона подчеркнул, что демографическая политика — это не просто решение вопросов повышения рождаемости, а создание комфортных и привлекательных условий для жизни семей с детьми.
Заместитель губернатора Константин Хальзов доложил, что региональная программа по повышению рождаемости включает более двадцати мероприятий. Она ориентирована на поддержку многодетности, сохранение репродуктивного здоровья, предоставление различных выплат, доступное дошкольное образование, жильё для многодетных и молодых семей, а также диспансеризацию населения репродуктивного возраста. В 2025 году различные меры поддержки в регионе получили 110 тысяч семей, а общая сумма выплат составила 16,3 миллиарда рублей.
В 2026 году в программу добавили новые инструменты. Среди них — льготное посещение культурных мероприятий для детей из многодетных семей, поддержка семей участников специальной военной операции, организация центров здоровья для взрослых. Особое внимание уделили студенческим семьям с детьми: в вузах создаются комнаты кратковременного пребывания детей, а молодым родителям предоставляется гибкий график обучения.
Андрей Травников поручил продолжить работу по стимулированию рождения первого и последующих детей, проанализировав возможность расширения регионального набора мер. Губернатор предложил изучить механизмы, которые используют другие регионы России для повышения рождаемости, и оценить их эффективность. Особый интерес вызвали практики Пензенской области и Камчатского края, где действует «Сертификат для молодожёнов», позволяющий пройти бесплатное комплексное обследование репродуктивного здоровья, а также проекты «Социальная няня» в Тамбовской и Тверской областях.
На совещании также обсудили новые предложения по поддержке семей с детьми. Речь идёт о предоставлении бесплатного дополнительного образования детям из многодетных семей в учреждениях любых форм собственности, например через сертификат, а также о введении системы скидок на товары и услуги для многодетных. Кроме того, предлагается усилить работу молодёжных центров и открытых пространств в части организации общения молодых семей.