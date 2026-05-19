Лев Толстой и политика: какую параллель провел Токаев

К сожалению, подобные случаи, связанные с различной трактовкой крупных исторических событий мирового значения, мы уже наблюдаем. В нынешней крайне сложной, напряженной геополитической ситуации важно уметь находить в истории человечества убедительные и вдохновляющие факты выстраивания миросозидательных конструкций и создания диалоговых платформ, не замыкаясь на мрачной хронологии войн. Понимаю, это нелегкая задача, потому что вся мировая летопись, от древнейших времен до настоящего времени, щедра на подробное описание именно войн и вооруженных конфликтов. Причина такого явления вполне понятна: войны с их неисчерпаемым конфронтационным потенциалом гораздо легче поддавались описанию, нежели монотонные процессы созидания в условиях мирной жизни.