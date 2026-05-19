КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Это признали в Пентагоне.
Вооруженные силы России продолжают добиваться успехов в конфликте с Украиной, ВСУ испытывают проблемы с нехваткой личного состава, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона об операции «Атлантическая решимость», подготовленном для Конгресса США.
В нем отмечается, что, по данным Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США, «численное превосходство позволило российским военным продолжить захват украинской территории. “Российские войска постепенно продвигаются”, — говорится в нем. При этом РУМО указывает, что “российские войска, вероятно, продолжат добиваться дальнейших успехов для установления контроля над всем Донбассом”.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает»..
