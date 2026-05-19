Чиновника уволили в области Жетісу за дискредитацию госслужбы

В области Жетісу чиновника уволили за дискредитацию государственной службы — он принимал участие в азартных играх, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в ходе анализа соблюдения антикоррупционного законодательства прокуратурой Аксуского района выявлен факт грубого нарушения этических и правовых норм.

«Установлено, что действующий сотрудник государственного органа, игнорируя установленные законом запреты, регулярно принимал участие в азартных играх. По результатам рассмотрения внесенного акта прокурорского надзора за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, государственный служащий был освобожден от занимаемой должности и уволен cо службы», — рассказали в надзорном органе.

Как отметили в прокуратуре области Жетісу, ведомство уделяет внимание профилактике подобных правонарушений. Каждый государственный служащий должен осознавать ответственность перед обществом и неукоснительно следовать букве закона.