В Красноярске приводят в порядок дороги к Столбам, Татышеву и Караульной горе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт дорог, ведущих к ключевым туристическим и рекреационным локациям города.
Одним из объектов ремонта стала улица Базайская — важная транспортная артерия, которая ведет к восточному входу в национальный парк «Красноярские Столбы» и к Торгашинскому хребту. Эта территория давно считается одной из главных точек притяжения для жителей и гостей города: отсюда открываются панорамные виды на Красноярск и долину Базаихи, а после открытия лестницы в 2021 году хребет стал вторым по популярности туристическим местом после Столбов.
На участке от улицы Свердловской до здания № 373 по Базайской ведутся фрезерование старого покрытия, замена бордюров и обновление тротуаров. Работы выполняются поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для движения, сообщает пресс-служба городской администрации.
Активно ремонтируется и улица Авиаторов — один из крупнейших объектов дорожной кампании этого года. Она обеспечивает подъезд к острову Татышев. Сейчас на участке у ТРЦ «Планета» идет разработка грунта на разворотной петле, а также подготовка к переносу левого поворотного шлюза и устройству дополнительных полос разгона и торможения. Параллельно продолжается фрезерование покрытия.
В ближайшее время подрядчик выйдет на ремонт улицы Игарской. Здесь уже установлены временные дорожные знаки. Проект предусматривает обновление асфальта и бордюров, в том числе на участках кольцевой развязки с улицами Сурикова и Брянской. Эта дорога ведет к Часовне Параскевы Пятницы на Караульной горе — одному из символов города.
Всего в сезоне 2026 года планируется отремонтировать 25 дорожных участков. Работы ведутся в рамках нацпроекта, общий объем финансирования составляет 1,5 млрд рублей.