В Красноярске приводят в порядок дороги к Столбам, Татышеву и Караульной горе

Одним из объектов ремонта стала улица Базайская — важная транспортная артерия, которая ведет к восточному входу в национальный парк «Красноярские Столбы» и к Торгашинскому хребту. Эта территория давно считается одной из главных точек притяжения для жителей и гостей города: отсюда открываются панорамные виды на Красноярск и долину Базаихи, а после открытия лестницы в 2021 году хребет стал вторым по популярности туристическим местом после Столбов.