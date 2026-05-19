Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совмин объявил конкурс по созданию туристического символа Беларуси

Единый визуальный символ будет ключевым в продвижении национального туристического продукта на международных рынках, а также маркером качества и стандарта белорусского сервиса.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Национальный конкурс по созданию туристического символа страны пройдет летом нынешнего года, соответствующее решение принято президиумом Совета министров, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Также сообщается, что в ходе национального конкурса, который называется «Вобраз Беларусі. Позірк і адкрыццё», будут определены лучшие логотип, слоган и концепция турсимвола страны.

Проведением конкурса будет заниматься Национальное агентство по туризму и его партнеры. Конкурс стартует в июне и пройдет в течение летних месяцев.

«Мероприятие состоится в июне-августе 2026 года в открытом формате», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, попробовать себя в качестве автора туристического символа страны и представить на конкурс свою работу может любой гражданин. В результате должен быть создан сильный, узнаваемый и конкурентоспособный образ Беларуси.

Победителей отметят денежным вознаграждением. Более подробную информацию о конкурсе в ближайшее время можно будет найти на сайте Национального агентства по туризму.