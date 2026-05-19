Совмин объявил конкурс по созданию туристического символа Беларуси

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Национальный конкурс по созданию туристического символа страны пройдет летом нынешнего года, соответствующее решение принято президиумом Совета министров, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Также сообщается, что в ходе национального конкурса, который называется «Вобраз Беларусі. Позірк і адкрыццё», будут определены лучшие логотип, слоган и концепция турсимвола страны.
Проведением конкурса будет заниматься Национальное агентство по туризму и его партнеры. Конкурс стартует в июне и пройдет в течение летних месяцев.
«Мероприятие состоится в июне-августе 2026 года в открытом формате», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, попробовать себя в качестве автора туристического символа страны и представить на конкурс свою работу может любой гражданин. В результате должен быть создан сильный, узнаваемый и конкурентоспособный образ Беларуси.
Победителей отметят денежным вознаграждением. Более подробную информацию о конкурсе в ближайшее время можно будет найти на сайте Национального агентства по туризму.