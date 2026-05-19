Полковник Ходаренок предложил формировать дивизии ПВО на новой основе

После самой масштабной с начала года атаки дронов на Московский регион в России заговорили о необходимости усовершенствовать систему противовоздушной обороны. В частности, военкоры предлагают создать «настоящую ПВО без дырок». Какой она должна быть и что в этой области еще необходимо сделать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Военкор Александр Сладков после массированного налета беспилотников на Московский регион призвал принять в России федеральную целевую программу по улучшению ПВО в зоне проведения спецоперации. По его словам, сейчас противовоздушная оборона на фронте основана на «гаражных» решениях и импровизированных системах.
«Ракеты и дроны прилетают с Украины, они летят через линию фронта. Может быть, стоит создать на СВО взрослую систему ПВО? Страну должна защищать страна, а не “кулибины”, хоть они порой дают великолепный продукт. Но… Народный (гаражный) ВПК эту тему явно не вывозит», — заявил военкор.
По его словам, «настоящая ПВО, эшелонированная, без дырок» позволит защитить и российские штабы, и штурмовиков, и маршруты перемещения военных в зоне СВО, а также предприятия, города и гражданских в тылу.
Как же создать такую систему? Переведем тезисы Сладкова на язык терминологии военного строительства и боевого применения сил и средств противовоздушной обороны.
Идеология вопроса.
К вопросам совершенствования противовоздушной обороны и Вооруженных сил страны «Газета.Ru» обращалась неоднократно. К примеру, один из материалов сугубо идеологического характера, посвященный этой тематике, был опубликован еще в 2020 году. На что тогда обращало внимание издание?
Любое отдельное средство ПВО эффективно, лишь когда является элементом хорошо продуманной и правильно построенной системы, основанной на принципах системности и комплексности.
Начинать построение такой системы для борьбы с беспилотниками надо с создания эффективной системы радиолокационной разведки. Зоны обнаружения РЛС всех типов (с многократным перекрытием) должны обеспечивать обнаружение и сопровождение всех возможных воздушных объектов с предельно малых высот. Кроме того, практически ко всем типам современных локаторов надо добавлять оптический канал. Очень важное требование к РЛС дежурного режима в этом случае — высокая подвижность: время свертывания и развертывания локатора не должно превышать пяти минут.
Следующая — и одна из важнейших — задача: построение автоматизированной системы сбора и анализа радиолокационной информации и выдача своевременных целеуказаний всем огневым средствам. Скорее всего, здесь без искусственного интеллекта не обойтись, а время запаздывания информации должно составлять не более нескольких секунд.
К борьбе с беспилотниками помимо зенитных ракетных систем ближнего действия, малой и средней дальности, нужно привлечь боевые вертолеты, укомплектованные подвесными контейнерами с 12,7-мм пулеметами — от 6 до 12 на каждом вертолете: чтобы всего одна выпущенная очередь приводила к безусловному поражению дрона, поскольку второго захода на цель может и не быть.
Однако вертолеты могут догнать далеко не все типы БПЛА. К примеру, большие беспилотники существенно быстрее самого продвинутого вертолета, и в ряде случаев (на догонных курсах) вертолет может и не настичь дрон.
Поэтому к уничтожению беспилотников следует привлекать самолеты типа Як-130 и даже легкие турбовинтовые самолеты типа EMB-314 Super Tucano бразильской фирмы Embraer, оснащенные подвесными контейнерами с большим количеством стволов пулеметов и пушек калибра 12,7−23-мм.
Кроме того, специализированные боевые бронированные машины на земле также надо оснащать зенитными пулеметными установками калибра 12,7−30-мм, причем количество стволов должно быть от четырех и более. Оптические прицельные приспособления при этом должны отвечать всем современным требованиям. Подобные машины должны быть предназначены в первую очередь для борьбы с барражирующими боеприпасами — дронами-камикадзе.
С уменьшением массо-габаритных характеристик и увеличением количества БПЛА, участвующих в одном ударе, во весь рост встает проблема оснащения войск лазерным оружием, поскольку главная беда сейчас — огромный разрыв в стоимости средств нападения, то есть дронов, и средств обороны.
Ударный дрон-камикадзе может стоить несколько сотен долларов, а зенитная управляемая ракета даже ближнего действия — несколько десятков тысяч. Поэтому применение классических средств борьбы (ЗРК/ЗРС ближнего действия и малой дальности) против дронов может истощить возможности обороняющейся стороны и привести к коллапсу ее оборонно-промышленного комплекса.
Наконец, крайне эффективны против всех типов беспилотников средства радиоэлектронной борьбы. Именно они могут свести к нулю боевые возможности дронов, ведь на всех БПЛА есть радиоканалы, без которых навигация и боевое применение средств поражения становятся невозможными. Также эффективно и «ослепление» видеоканалов, то есть оптико-электронных, которые есть практически на всех беспилотниках.
Основное в борьбе с БПЛА — это системный и комплексный подход. Если упущено хотя бы одно звено, эффективное поражение беспилотников становится невозможным. И либо у вас есть система с необычайно малым временем реакции, либо дроны противника полностью господствуют в воздухе.
Напомним, все это было написано за два года до начала специальной военной операции. И сегодня, по прошествии шести лет, нет необходимости ни одного слова из этих тезисов вычеркивать или что-то добавлять. Но это идеология. А вот что делать практически?
Что делать? Кто виноват?
Комплекс необходимых решений стоит разделить на оперативно-стратегический уровень, оперативно-тактический и тактический.
Начнем с того, что надо сделать — срочно, безотлагательно! — на оперативно-стратегическом уровне.
В 1998 году при слиянии Войск ПВО и Военно-воздушных сил были сформированы армии ВВС и ПВО. Образно говоря: скрестили ежа и ужа и на выходе получили два метра колючей проволоки. Потому что нельзя объединить заведомо необъединяемое — уж слишком разные задачи у воздушных армий и отдельных армий противовоздушной обороны.
Воздушная армия поражает авиацию и ракетно-ядерные средства противника; нарушает управление войсками и оружием; поражает резервы, воздушные и морские десанты; срывает перевозки войск и материальных средств противника; обеспечивает пролет и боевые действия других авиационных объединений и соединений, а также десантирование и боевые действия своих воздушных десантов; ведет воздушную разведку и РЭБ.
В свою очередь отдельная армия ПВО предназначалась для надежного прикрытия административно-политических центров, объектов экономики и транспортной инфраструктуры, а также важнейших группировок войск.
То есть функции у них противоположные: у воздушной армии — сугубо ударные, у армии ПВО — сугубо оборонительные.
Поэтому в ближайшее время крайне целесообразно было бы разделить армии ВВС и ПВО в составе Воздушно-космических сил, то есть воссоздать воздушные армии и возродить на новой основе уже не отдельные армии противовоздушной обороны, а армии воздушно-космической обороны (ВКО).
Заявления о нехватке для этого сил средств не актуальны. Действовать следует поэтапно: сначала воссоздать хотя бы две воздушных армии и две армии ВКО на западных границах государства. Подобные организационно-штатные мероприятия следует считать важнейшей задачей в сфере национальной безопасности, и решения резко увеличить боевой состав зенитных ракетных и радиотехнических войск, насколько известно, уже приняты.
На оперативно-тактическом уровне же необходимо срочно сформировать дивизии (в ряде случаев корпуса) противовоздушной обороны на новой основе.
Если сейчас в состав дивизии ПВО входят, к примеру, два зенитных ракетных полка и радиотехнический полк, то боевые задачи по борьбе с современными средствами воздушного нападения, в первую очередь — с БПЛА, такое соединение в полном объеме решать не может.
Современное соединение ПВО, помимо зенитных ракетных и радиотехнических частей, должно включать:
* истребительную авиацию в составе одного-двух полков самолетов типа Як-130;
Подобное соединение должно отвечать за область воздушного пространства, к примеру, в многоугольнике Рязань — Брянск — Воронеж — Тамбов. Единоличную ответственность за противовоздушную оборону в этом регионе несет командир соединения. Ему подчиняются все силы и средства, у него есть связь с экипажами вертолетов и боевыми расчетами, он организует боевое дежурство и единолично отвечает за выполнение боевых задач. Все у него штатно, все находится в пределах численности вида ВС и рода войск, все бойцы и командиры состоят на действительной военной службе. И никаких доморощенных импровизаций вроде военизированной охраны, добровольцев, казаков и прочих «гаражных» решений.
На тактическом уровне необходимо сформировать полки и бригады принципиально нового боевого состава. Рассмотрим ситуацию на примере 31-й дивизии ПВО города Севастополя.
На прикрытии Севастополя дислоцирован 12-й зенитный ракетный полк — командный пункт системы и два дивизиона (ЗРДн) С-400. Но такой важный объект должна прикрывать бригада совершенно иного состава, включающая:
* группу ЗРДн дальнего действия (С-400);
И все это должно быть включено в единый контур управления, основываться на единой системе разведки, находится под управлением одного-единственного командира, который несет единоличную ответственность за противовоздушную оборону объекта.
Если по этому поводу есть и другие мнения, то, в конце концов, хорошо бы их услышать. А на вопрос «кто виноват?» ответ есть и был всегда: как говорил товарищ Сталин, кадры решают все.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).