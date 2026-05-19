NYT: Иран готовит новую тактику на случай возобновления войны с США

Судьба соглашения о прекращении огня между Ираном и США остается неопределенной на фоне очередных угроз со стороны Дональда Трампа и нежелания сторон идти на компромиссы. Но Тегеран дал понять, что в случае возобновления войны он без колебаний заставит ближневосточные страны и мировую экономику «заплатить высокую цену».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Marcin Golba/NurPhoto
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американская газета The New York Times пишет, что Иран готовился к затяжному конфликту, поэтому в первые три месяца войны ограничил использование ракет.

Благодаря накопленным запасам Иран сможет выпускать десятки или сотни ракет в день в случае возобновления авиаударов США и Израиля, которые, как считают в Тегеране, в этот раз будут «короткими, но интенсивными».

Издание подчеркивает, что такая тактика поможет Тегерану «эффективно противостоять противникам и сломать их расчеты».

При этом NYT предупреждает, что арабским странам Персидского залива следует готовиться к усилению атак на энергетическую инфраструктуру. Для Ирана удары по нефтяным месторождениям, нефтеперерабатывающим заводам и портам в Персидском заливе — один из наиболее эффективных способов нанести ущерб мировой экономике и оказать давление на Трампа.

Угроза ответных действий Ирана в отношении крупных производителей нефти остается одним из немногих факторов, сдерживающих поведение США.

Али Альфоне
старший научный сотрудник Института арабских государств Персидского залива

К тому же это рискует еще глубже втянуть такие страны, как ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия, в войну, которую многие лидеры стран Персидского залива хотят избежать. Как полагает Альфоне, Тегеран не упустит такой «козырь», поэтому он сомневается в том, что Иран пойдет на подписание пакта о ненападении, предложенного Саудовской Аравией.

NYT подчеркивает, что в Иране в последние недели неоднократно выступали с резкими угрозами в отношении ОАЭ, после того как стало известно, что ОАЭ и Саудовская Аравия в марте и апреле нанесли ряд ударов по Ирану.

Мы, безусловно, должны вернуть Эмираты в эпоху верховой езды на верблюдах. И мы можем это сделать. Если потребуется, мы оккупируем Абу-Даби.

Мехди Харатьян
аналитик, близкий к силам безопасности Ирана

Иран, по версии NYT, также может попытаться установить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом — узким водным путем, соединяющим Красное море с Аденским заливом, через который проходит около 10% мировой торговли.

В этом случае Тегеран заставит США сосредоточиться «на двух морских фронтах вместо одного».

Хотя такой маневр усилит давление на мировую экономику, он может оказаться труднодостижимым, отмечает газета. Йеменские хуситы пообещали оказать Ирану помощь в случае масштабной региональной войны, но в последнее время они действуют осторожно, во многом из-за своих истощающихся военных запасов.

