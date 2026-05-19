NYT: Иран готовит новую тактику на случай возобновления войны с США

Издание подчеркивает, что такая тактика поможет Тегерану «эффективно противостоять противникам и сломать их расчеты».
При этом NYT предупреждает, что арабским странам Персидского залива следует готовиться к усилению атак на энергетическую инфраструктуру. Для Ирана удары по нефтяным месторождениям, нефтеперерабатывающим заводам и портам в Персидском заливе — один из наиболее эффективных способов нанести ущерб мировой экономике и оказать давление на Трампа.
Угроза ответных действий Ирана в отношении крупных производителей нефти остается одним из немногих факторов, сдерживающих поведение США.
К тому же это рискует еще глубже втянуть такие страны, как ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия, в войну, которую многие лидеры стран Персидского залива хотят избежать. Как полагает Альфоне, Тегеран не упустит такой «козырь», поэтому он сомневается в том, что Иран пойдет на подписание пакта о ненападении, предложенного Саудовской Аравией.
NYT подчеркивает, что в Иране в последние недели неоднократно выступали с резкими угрозами в отношении ОАЭ, после того как стало известно, что ОАЭ и Саудовская Аравия в марте и апреле нанесли ряд ударов по Ирану.
Мы, безусловно, должны вернуть Эмираты в эпоху верховой езды на верблюдах. И мы можем это сделать. Если потребуется, мы оккупируем Абу-Даби.
Иран, по версии NYT, также может попытаться установить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом — узким водным путем, соединяющим Красное море с Аденским заливом, через который проходит около 10% мировой торговли.
Хотя такой маневр усилит давление на мировую экономику, он может оказаться труднодостижимым, отмечает газета. Йеменские хуситы пообещали оказать Ирану помощь в случае масштабной региональной войны, но в последнее время они действуют осторожно, во многом из-за своих истощающихся военных запасов.