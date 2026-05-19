Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаеву показали уникальные артефакты времен Золотой Орды (фото)

Глава государства Касым-Жомат Токаев посетил тематическую выставку, посвященную наследию Золотой Орды, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Как сообщили в Акорде, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с экспозицией, включающую археологические, письменные и культурные артефакты по истории Золотой Орды как модели Степной цивилизации.

Главе государства представили интерактивную карту, включающую 70 археологических и архитектурных памятников, 17 из которых дополнены подробным описанием, аэрофотоснимками и 3D-визуализацией.

Среди центральных экспонатов особое место занимает рукописный свиток «Шежіре ханов» («Генеалогия ханов»), содержащий генеалогические сведения о правителях и исторических личностях эпохи.

Также выставлены Каталонский атлас, письменные источники, монеты и предметы повседневного быта. Письменное наследие включает 3 указа, 4 дипломатических письма и 21 рукопись, доступные в оригиналах и электронных версиях.

Выставка направлена на популяризацию историко-культурного наследия Золотой Орды и расширение научного интереса к ее изучению.