Рябков: РФ учтет в военном планировании усиление совокупного ядерного потенциала НАТО

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия не может игнорировать усиление совокупного ядерного потенциала НАТО и учтет его в военном планировании. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Не можем игнорировать очевидное усиление ядерного компонента совокупного общенатовского потенциала, которое по факту происходит в результате действий Европы по развитию собственных ядерных возможностей в дополнение к соответствующему “зонтику” США», — сказал замминистра.

Он подчеркнул, что это "не может остаться без реакции в плане российского военного планирования — в частности, по отношению к французским усилиям в рамках новой стратегии так называемого передового ядерного сдерживания.

«Под фальшивыми лозунгами Парижа об укреплении таким образом безопасности своих неядерных союзников происходит ровно обратное, — продолжил Рябков. — В результате расширения Францией зоны оперативной деятельности национальных ядерных сил на территорию этих европейских стран они становятся объектом более пристального внимания со стороны наших военных, отвечающих за обеспечение стратегического сдерживания».

«Очевидно, что в итоге общий уровень безопасности этих государств, мягко говоря, не возрастает», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

