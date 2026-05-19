МИД Литвы заявил, что НАТО может прорвать оборону Калининграда

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО при необходимости способен «сравнять с землей» российские военные объекты в Калининградской области. В Москве эти слова назвали «суицидальной паранойей», а также предложили «подлечить ракетами» власти прибалтийской республики. В то же время российская разведка заявила, что Украина готовится запускать дроны с территории Латвии. Как растет напряжение между Россией и странами Балтии и что об этом говорят в Москве — в материале «Газеты.Ru».
НАТО должно продемонстрировать России способность прорвать оборону Калининградской области, заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung Кястутис Будрис.
«Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», — отметил литовский министр.
Помощник президента Литвы Дейвидас Матуленис заявил, что после обвинений в адрес Вильнюса в предоставлении воздушного пространства для украинских беспилотников страна столкнулась с угрозой «очень серьезных провокаций» со стороны России.
«Ситуация обострилась достаточно серьезно. По нашей оценке, речь шла не просто о российской пропаганде. Все исходило из гораздо более глубоких источников, то есть от соответствующих российских структур», — заявил Матуленис.
В Москве ранее заявляли, что страны НАТО отрабатывают сценарии блокады Калининграда. В мае посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов говорил, что во время учений альянса моделируются действия по изоляции Калининградской области. А в апреле замглавы МИД Александр Грушко сообщал, что Объединенные экспедиционные силы под руководством Великобритании во время маневров отрабатывают сценарии морской блокады и возможного захвата региона.
В конце 2025 года президент Владимир Путин предупреждал о риске крупного конфликта в случае попытки блокады Калининградской области. Глава государства тогда заявил, что Москва рассчитывает не допустить такого развития событий, однако будет отвечать на угрозы.
Что говорят в России о заявлениях МИД Литвы.
В Москве жестко отреагировали на заявление Будриса. Представитель МИД РФ Мария Захарова кратко охарактеризовала слова литовского министра: «Суицидальная паранойя».
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сказал, что «моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал».
По его словам, если бы политики стран Балтии были последовательны, то предлагали бы ~применять пятую статью НАТО против Украины из-за атак беспилотников~.
С критикой в адрес литовских властей выступили и парламентарии. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что подобные заявления — «прямой призыв к войне с Россией».
«Паранойя косит ряды западных политиков, действующих политиков, находящихся на должностях. Их надо как-то лечить. Не ядерными зарядами, а подлечить их обычными зарядами, чтобы они понимали, что такие заявления — это прямой призыв к войне с Россией… Подлечить ее (Литву. — “Газета.Ru”) ракетами», — отметил депутат.
Зампред комитета по международным и межрегиональным отношениям заксобрания Калининградской области Евгений Мишин назвал слова Будриса проявлением «истерики» на фоне экономических проблем Литвы.
«Они готовы бросить 70−80% средств своего внутреннего бюджета на расширение военного альянса. Это абсолютно бездумные действия со стороны этого соседнего государства», — заявил Мишин.
Россия видит угрозу в Латвии.
На этом фоне Служба внешней разведки России выступила с утверждением, что Украина готовит удары по российским регионам с территории Латвии. По информации ведомства, командование ВСУ рассматривает запуск беспилотников из стран Балтии, чтобы сократить время их подлета к целям на территории России. В СВР утверждают, что Киев смог убедить латвийские власти согласиться на такую операцию, несмотря на риск ответных действий со стороны Москвы.
В российской разведке сообщили, что в Латвию уже прибыли украинские специалисты по управлению беспилотниками. По данным СВР, их разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».
В свою очередь власти балтийских республик не раз отвергали обвинения в предоставлении своей территории для атак на Россию. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа говорил 13 мая, что страна не позволит использовать свое пространство для операций против соседних государств.
«Любая попытка незаконно использовать воздушное пространство Литвы будет грубым нарушением суверенитета и основных норм международного права. Об этом были проинформированы как руководство воюющих государств Европы, так и союзники по НАТО», — подчеркивал Науседа.
С аналогичным заявлением выступило и Минобороны Латвии. В ведомстве подчеркнули, что Латвия, Литва и Эстония не участвуют в подготовке украинских атак по территории России и не предоставляют воздушный коридор для таких операций.
В министерстве добавили, что страны Балтии оказывают Киеву только гуманитарную и военную помощь, а сообщения о воздушном коридоре назвали ложными.
В последние недели над странами региона стали все чаще сбивать украинские беспилотники. В Латвии из-за инцидента с дронами начался политический кризис. Правительство подверглось критике из-за того, что беспилотники смогли беспрепятственно углубиться в воздушное пространство страны. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ушел в отставку. Он объяснил свои действия желанием «защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию». Через три дня в отставку ушла премьер-министр страны Эвика Силиня.
В Эстонии 19 мая впервые самостоятельно сбила украинский дальний беспилотник-камикадзе под Тарту. По данным властей республики, это был дрон, «направленный на российские цели».