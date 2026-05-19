FT: Израиль с 2023 года занял около 1000 кв. км на Ближнем Востоке

Израиль с 7 октября 2023 года захватил почти 1000 квадратных километров территории на Ближнем Востоке в рамках новой военной стратегии, принятой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британская газета Financial Times уточняет, что израильские войска взяли под контроль территории в секторе Газа, южном Ливане и Сирии, которые составляют около 5% площади Израиля в границах 1949 года.

FT отмечает, что более половины из территорий, контролируемых теперь Израилем, находится на юге Ливана.

Здесь израильские силы, как утверждают в Тель-Авиве, создали наиболее масштабную «зону безопасности» для сдерживания «Хезболлы»: буферная зона продвигается вглубь вплоть до реки Литани. В приграничных районах израильская армия (ЦАХАЛ) сносит инфраструктуру и дома, чтобы исключить возможность внезапного нападения на северные поселения Израиля.

Кроме того, Израиль контролирует более половины территории Газы.

Помимо военных коридоров, разделяющих сектор, Израиль обустроил широкую буферную зону по всему периметру границы. По данным FT, около 2 млн палестинцев оказались зажаты всего на 40% довоенной площади анклава.

В Сирии израильские войска закрепились на территории площадью порядка 233 квадратных километров. Они продвинулись в районе Голанских высот и горы Хермон, объясняя это необходимостью защиты от радикальных повстанческих группировок.

Британская газета пишет, что экспансия Израиля — часть новой наступательной военной доктрины правительства Нетаньяху, направленной на создание «колец безопасности» вдоль границ страны.

Как подчеркивает FT, контролируемых Израилем территорий уже привело к перемещению миллионов людей и массовым разрушениям на Ближнем Востоке, а также усилило опасения по поводу долгосрочной оккупации, особенно в связи с тем, что крайне правые израильские политики и поселенцы настаивают на новых захватах территорий соседних стран. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что ЦАХАЛ не планирует покидать «зачищенные» буферные зоны в обозримом будущем.

Дипломаты и аналитики говорят, что удержание и патрулирование таких обширных территорий на три фронта создают колоссальную нагрузку на экономику и армию Израиля, увеличивая риски «вечной войны» в регионе.