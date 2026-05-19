FT: Израиль с 2023 года занял около 1000 кв. км на Ближнем Востоке

Британская газета Financial Times уточняет, что израильские войска взяли под контроль территории в секторе Газа, южном Ливане и Сирии, которые составляют около 5% площади Израиля в границах 1949 года.
Здесь израильские силы, как утверждают в Тель-Авиве, создали наиболее масштабную «зону безопасности» для сдерживания «Хезболлы»: буферная зона продвигается вглубь вплоть до реки Литани. В приграничных районах израильская армия (ЦАХАЛ) сносит инфраструктуру и дома, чтобы исключить возможность внезапного нападения на северные поселения Израиля.
Помимо военных коридоров, разделяющих сектор, Израиль обустроил широкую буферную зону по всему периметру границы. По данным FT, около 2 млн палестинцев оказались зажаты всего на 40% довоенной площади анклава.
В Сирии израильские войска закрепились на территории площадью порядка 233 квадратных километров. Они продвинулись в районе Голанских высот и горы Хермон, объясняя это необходимостью защиты от радикальных повстанческих группировок.
Как подчеркивает FT, контролируемых Израилем территорий уже привело к перемещению миллионов людей и массовым разрушениям на Ближнем Востоке, а также усилило опасения по поводу долгосрочной оккупации, особенно в связи с тем, что крайне правые израильские политики и поселенцы настаивают на новых захватах территорий соседних стран. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что ЦАХАЛ не планирует покидать «зачищенные» буферные зоны в обозримом будущем.
Как пишет Financial Times, расширение зоны военного контроля Израиля сопровождалось масштабными разрушениями и перемещением населения в регионе. Издание также отмечает рост опасений по поводу возможного долгосрочного присутствия израильских сил на этих территориях на фоне заявлений части правых политиков и поселенческого движения о необходимости усиления контроля в приграничных районах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявлял, что ЦАХАЛ не планирует в ближайшее время покидать созданные буферные зоны.
Дипломаты и аналитики говорят, что удержание и патрулирование таких обширных территорий на три фронта создают колоссальную нагрузку на экономику и армию Израиля, увеличивая риски «вечной войны» в регионе.