Токаев подписал закон о государственной службе и поправки в законодательство

Астана. 19 мая. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О государственной службе Республики Казахстан», сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Reuters

По данным Акорды, глава государства также подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы».

Кроме того, подписан закон о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Китая о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Еще одним документом стал закон о ратификации меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и Международным валютным фондом по региональному центру развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии.

Тексты законов будут опубликованы в печати.