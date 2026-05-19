Токаев подписал закон о государственной службе и поправки в законодательство

По данным Акорды, глава государства также подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы».
Кроме того, подписан закон о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Китая о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Еще одним документом стал закон о ратификации меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и Международным валютным фондом по региональному центру развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии.
Тексты законов будут опубликованы в печати.