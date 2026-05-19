Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Международная повестка уплотняется»: политолог рассказал, что ждать от поездки Путина в Пекин

Развитие двустороннего сотрудничества России и Китая привлекает внимание всего мира. Неудивительно, что государственный визит Владимира Путина в Пекин вызвал широкий интерес у экспертов и общественности. Политолог Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале выделил ключевые направления предстоящего диалога, которые заслуживают особого внимания.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению эксперта, одной из важных тем может стать Ближний Восток, так как вопрос урегулирования конфликта в регионе волнует как Россию, так и Китай.

Москва контактирует со всеми участниками конфликта. Китай глубоко погружен в эту историю и явно Москва и Пекин координируют свои действия и заявления.

Алексей Чеснаков
политолог

Война на Ближнем Востоке повысила турбулентность на энергетических рынках. Поставки нефтепродуктов из стран региона сократились с начала военной операции США и Израиля. При этом экспорт нефти из России в КНР вырос на 35% в первом квартале 2026 года. По мнению Чеснакова, энергетическое сотрудничество остается одной их ключевых тем визита Путина в Пекин.

Вероятно повышенное внимание к «Силе Сибири-2». Заинтересованность в проекте со стороны Китая явно увеличилась. Для России энергетическая связка с Китаем — способ компенсировать сужение европейского направления и увеличить диверсификацию поставок.

Алексей Чеснаков
политолог

Также эксперт считает, что неизбежным станет сравнение прошедшего визита Трампа в Китай с поездкой Владимира Путина.

Скорее всего, фокус внимания сместится на символические моменты, но куда важнее — содержательная часть. Какую роль может сыграть Китай в нормализации более широкого диалога по линии Россия — Запад, возможна ли такая нормализация в принципе.

Алексей Чеснаков
политолог

По мнению Чеснакова, актуальность приобретают вопросы стратегической безопасности, которые вместе должны обсуждать Москва, Пекин и Вашингтон.

Конфликт на Украине, скорее всего, также будет в повестке переговоров в Китае. Политолог обращает внимание на необходимость фиксации новых нарративов, которые могут прозвучать в Пекине.

Они были озвучены Путиным в ходе встречи с журналистами 9 мая. Будут ли они раскрыты или появятся новые сигналы — вопрос.

Алексей Чеснаков
политолог

Важные сообщения из Пекина, полагает Чеснаков, могут огласить перед ключевыми программными мероприятиями Запада — в первую очередь перед саммитом «Большой семерки» и заседанием Европейского совета. Международная повестка уплотняется, возможна ребалансировка стратегических позиций, резюмирует политолог.

Ранее о цели визита Путина в Китай рассказал политолог Алексей Пилько. По мнению эксперта, поездка российского презизидента в Пекин станет сверкой часов с китайскими партнерами по поводу будущих действий на международной арене.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше