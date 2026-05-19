«Международная повестка уплотняется»: политолог рассказал, что ждать от поездки Путина в Пекин

Война на Ближнем Востоке повысила турбулентность на энергетических рынках. Поставки нефтепродуктов из стран региона сократились с начала военной операции США и Израиля. При этом экспорт нефти из России в КНР вырос на 35% в первом квартале 2026 года. По мнению Чеснакова, энергетическое сотрудничество остается одной их ключевых тем визита Путина в Пекин.