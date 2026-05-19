Грузия требует от ЕС объяснить жесткий разгон митинга в Дании

В послании он просит Брюссель дать разъяснения относительно причин жесткого разгона акции протеста в Копенгагене.
Речь идет о событиях 14 мая у офиса датской компании Maersk. Участники акции обвиняли предприятие в поставках вооружений Израилю. Сотрудники полиции применили силу для прекращения пикета, используя дубинки и служебных собак.
«Госпожа Урсула, господин Антониу, госпожа Роберта, я обращаюсь с вопросом к вам, как к представителям высших институтов Евросоюза: как вы оцениваете то насилие, которое было в столице Дании, Копенгагене, когда с участниками мирной демонстрации сначала расправились дубинками, а потом против них использовали собак?» — заявил Кобахидзе на брифинге.
Глава грузинского правительства отметил, что на фоне произошедшего Европа рискует стать образцом нарушения базовых прав и свобод человека. «Те тяжелейшие кадры, которые мы увидели, как жестоко разгоняет полиция демонстрантов, ясно показали международному сообществу тревожную реальность. Если в течение долгих лет Европа считалась эталоном демократии, прав человека, свободы слова и выражения, а также защиты других фундаментальных ценностей, сегодня еще больше проглядывает противоположная тенденция. Существующее положение дел создает опасность, что Европа может стать эталоном пренебрежения ценностями и грубых нарушений, а не их защиты», — добавил Кобахидзе.
По словам грузинского премьера, для Грузии, как и для любого другого государства, приверженного демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы как насилие в Копенгагене, так и тот факт, что Евросоюз перестал защищать основополагающие принципы, на которых он был основан.