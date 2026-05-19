LRT: в Литве обсуждают размещение ядерного оружия союзников

Как сообщает портал национального радио LRT, спикер Сейма (парламента) Литвы Юозас Олекас заявил, что в текущей геополитической обстановке республике следует рассмотреть пересмотр конституционных ограничений.
В настоящее время статья 137 конституции Литвы запрещает размещение на территории государства оружия массового поражения, а также иностранных военных баз. Идею инициировать дискуссию поддержал президент Гитанас Науседа. Председатель комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Римантас Синкявичюс также высказался за проведение межпартийного обсуждения по данному вопросу.
Как уточняет LRT, для внесения поправок в конституцию требуется не менее 94 голосов депутатов Сейма в двух голосованиях, проводимых с интервалом не менее трех месяцев.