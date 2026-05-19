Денис Паслер вручил госнаграды шести свердловским многодетным семьям

Шесть семей получили из рук губернатора Свердловской области Дениса Паслера государственные награды. Уральцев отметили за родительский подвиг, а также укрепление института семьи и брака. Об этом сообщает канал свердловского губернатора.
— Сердечно поздравляю Ольгу Анатольевну Гавриленко из Алапаевска. Ейприсвоено звание «Мать-героиня». С супругом Николаем Михайловичем они воспитывают 11 детей, старшей из которых 18 лет, а младшему — всего десять месяцев. Семья очень дружная и творческая, рад нашему знакомству, — рассказал Денис Паслер.
Орденом «Родительская слава» были награждены семейные пары уральцев Ахатовых, Асякиных, Карпаевых, Пьянковых и Чуриковых. Они проживают в Ивделе, Лесном, Камышлове, Среднеуральске и Нижнесергинском районе.