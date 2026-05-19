Восемь глав управ районов Москвы покинули свои посты по собственной инициативе

«О кадрах. Освободить государственных гражданских служащих города Москвы от замещаемых должностей и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе согласно приложению к настоящему распоряжению», — значится в документе.
Согласно приложению к распоряжению, свои посты покинули Андрей Журавлев (Крюково), Иван Лахно (Крылатское), Евгений Мамутов (Северное Тушино), Арбат (Юрий Нечаев), Игорь Овчинников (Савеловский), Алексей Прокудин (Северное Бутово), Олег Пундель (Кузьминки), Сергей Титов (Восточное Измайлово).