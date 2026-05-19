Восемь глав управ районов Москвы покинули свои посты по собственной инициативе

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Главы управ восьми районов Москвы освобождены от замещаемых должностей и уволены с государственной гражданской службы столицы по собственной инициативе. Соответствующее распоряжение главы города Сергея Собянина опубликовано на сайте мэра и правительства столицы.