Bloomberg: США хотят получить украинские военные технологии

Как отмечается, в Киеве полагают, что Вашингтон добивается передачи технологий и прав на интеллектуальную собственность в обмен на соглашение по БПЛА, которое в настоящее время ожидает утверждения на высшем уровне.
Неназванный чиновник заявил, что Министерство обороны США запросило разрешение на проведение испытаний ряда украинских оборонных систем, включая БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассматривая возможность их закупки для военных нужд. Он уточнил, что окончательное оформление соглашения ещё не завершено.
В ходе переговоров с Вашингтоном Киев указывал, что его техника прошла боевую проверку, однако США намерены провести собственную оценку. По словам источника, американская сторона, вероятно, планирует получить доступ к критически важным технологиям и, возможно, к правам на интеллектуальную собственность, что позволит воспроизвести данное оружие.
«В результате работы с Государственным департаментом и Пентагоном был разработан проект рамочного документа, который в настоящее время рассматривается обеими сторонами на различных институциональных уровнях. Мы привержены взаимовыгодному сотрудничеству, которое укрепит мощь наших вооруженных сил», — заявила посол Украины в США Ольга Стефаншина.
Как отметил неназванный представитель оборонной промышленности, данный документ не является традиционным соглашением, а представляет собой инструмент, позволяющий американским военным протестировать украинские системы для «формирования своих будущих потребностей».
Bloomberg уточняет, что переговоры о поставках украинского вооружения в США начались несколько лет назад, после начала российской специальной военной операции на территории Украины. С тех пор Киев продолжает развивать передовые военные технологии, уделяя особое внимание беспилотникам.
Достижения Украины в области создания БПЛА оценил министр армии США Дэн Дрисколл. Он охарактеризовал операционную систему для украинской сети беспилотников как «абсолютно невероятную».
«Она полностью интегрирует каждый дрон, каждый датчик и каждую стрелковую платформу в единую сеть. Наша система этого не делает», — заявил он.
По данным Bloomberg, США намерены приобрести у Киева военную продукцию в рамках модернизации своей армии с учётом опыта противостояния с Ираном, который также использует БПЛА для нанесения ударов.