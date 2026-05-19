Олег Ли назначен заместителем премьер-министра правительства Башкирии

Олег Ли назначен заместителем премьер-министра Башкирии. Соответствующий указ подписал глава РБ Радий Хабиров.

Источник: пресс-служба главы РБ

Олег Ли родился 18 апреля 1994 года в городе Ангрене Ташкентской области Узбекистана. Он окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (бакалавриат) и финансовый университет при правительстве РФ (магистратура) по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2016 году начал работать главным специалистом-экспертом департамента оценки регулирующего воздействия министерства экономического развития РФ.

С 2018 по 2019 год работал в Минфине России (консультант департамента бюджетной политики). В 2020—2021 — экспертом в «Росэксимбанке». 2021−2022 годах перешел в аналитический центр при правительстве РФ, где до 2022 года руководил проектами по искусственному интеллекту. С 2022 по 2024 год возглавлял группу Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ на базе НИУ ВШЭ. В 2025—2026 — советник Центра развития ИИ в аналитическом центре при правительстве РФ.