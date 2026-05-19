Трамп заявил, что пока не уверен в новом ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить дипломатии шанс в иранском конфликте до начала следующей недели, отложив на этот срок возобновление боевых действий. Соответствующее заявление было сделано в Белом доме.

Источник: Reuters

«Я говорю два или три дня. Возможно, пятница, суббота, воскресенье. Возможно, начало следующей недели. Ограниченный промежуток времени. Потому что они не могут обладать ядерным оружием», — уточнил американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько он готов ждать перед отдачей приказа о возобновлении военных действий против Ирана.

Ранее, в понедельник, Трамп сообщил, что принял решение отложить возобновление боевых действий против Ирана по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, отметив наличие возможности достичь договоренности с Тегераном.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше