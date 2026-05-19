Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

ПЕКИН, 19 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай, передает корреспондент ТАСС.

В Пекине российский лидер будет находиться 19 и 20 мая, его рабочий график весьма насыщенный. Как ранее отметил его помощник по международным делам Юрий Ушаков, важнейшим мероприятием предстоящего визита будет обсуждение «за чаем» с председателем КНР Си Цзиньпином самых актуальных вопросов международных проблем.

Предшествовать чаепитию в узком кругу будут российско-китайские переговоры с участием делегаций, встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, открытие перекрестных годов образования, осмотр совместной выставки ТАСС и Синьхуа об истории отношений двух стран, а также встреча с молодым китайским инженером Пэй Паем и другие протокольные мероприятия.

Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
