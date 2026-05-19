Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

Предшествовать чаепитию в узком кругу будут российско-китайские переговоры с участием делегаций, встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, открытие перекрестных годов образования, осмотр совместной выставки ТАСС и Синьхуа об истории отношений двух стран, а также встреча с молодым китайским инженером Пэй Паем и другие протокольные мероприятия.