Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ереване заявили, что Армения не намерена «разводиться» с РФ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не планирует «разводиться» с Россией. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом в Ереване.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не собираемся разводиться с каким бы то ни было нашим партнером. Политика и дипломатия не знакомы с такими разводами. Мы не собираемся вносить напряжение в отношения Армении и России», — сказал Мирзоян.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Армения и Россия являются «партнерами, связанными многочисленными узами». Он также отметил, что Ереван намерен «развивать эти взаимовыгодные отношения». При этом министр указал на существование проблем, однако подчеркнул необходимость поиска решений через конструктивные дискуссии.

Кроме того, Мирзоян заявил, что в Ереване осознают невозможность одновременного членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Европейском союзе (ЕС).

«Мы прекрасно понимаем, и не России следует нам говорить, что членство в Евразийском экономическом союзе и членство в ЕС несовместимы. Невозможно оставаться в ЕАЭС и одновременно быть членом ЕС. Мы продолжим сближение с ЕС, и когда придет время принимать решение о присоединении к семье той или иной группы стран, мы примем это решение. Здесь нет ничего нового, и опять же, не извне нам должны об этом говорить», — сказал он.

Мирзоян подчеркнул, что Армения и Россия являются «партнерами, связанными многочисленными узами». Он также указал, что Ереван намерен «развивать эти взаимовыгодные отношения». В то же время министр отметил, что проблемы существуют, но необходимо находить решения путем конструктивных дискуссий.

Также глава МИД Армении заявил, что Ереван осознает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно.

«Мы прекрасно понимаем, и не России следует нам говорить, что членство в Евразийском экономическом союзе и членство в ЕС несовместимы. Невозможно оставаться в ЕАЭС и одновременно быть членом ЕС. Мы продолжим сближение с ЕС, и когда придет время принимать решение о присоединении к семье той или иной группы стран, мы примем это решение. Здесь нет ничего нового, и опять же, не извне нам должны об этом говорить», — сказал он.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше