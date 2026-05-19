В Ереване заявили, что Армения не намерена «разводиться» с РФ

«Мы не собираемся разводиться с каким бы то ни было нашим партнером. Политика и дипломатия не знакомы с такими разводами. Мы не собираемся вносить напряжение в отношения Армении и России», — сказал Мирзоян.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Армения и Россия являются «партнерами, связанными многочисленными узами». Он также отметил, что Ереван намерен «развивать эти взаимовыгодные отношения». При этом министр указал на существование проблем, однако подчеркнул необходимость поиска решений через конструктивные дискуссии.
«Мы прекрасно понимаем, и не России следует нам говорить, что членство в Евразийском экономическом союзе и членство в ЕС несовместимы. Невозможно оставаться в ЕАЭС и одновременно быть членом ЕС. Мы продолжим сближение с ЕС, и когда придет время принимать решение о присоединении к семье той или иной группы стран, мы примем это решение. Здесь нет ничего нового, и опять же, не извне нам должны об этом говорить», — сказал он.
Мирзоян подчеркнул, что Армения и Россия являются «партнерами, связанными многочисленными узами». Он также указал, что Ереван намерен «развивать эти взаимовыгодные отношения». В то же время министр отметил, что проблемы существуют, но необходимо находить решения путем конструктивных дискуссий.
Также глава МИД Армении заявил, что Ереван осознает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно.
«Мы прекрасно понимаем, и не России следует нам говорить, что членство в Евразийском экономическом союзе и членство в ЕС несовместимы. Невозможно оставаться в ЕАЭС и одновременно быть членом ЕС. Мы продолжим сближение с ЕС, и когда придет время принимать решение о присоединении к семье той или иной группы стран, мы примем это решение. Здесь нет ничего нового, и опять же, не извне нам должны об этом говорить», — сказал он.