Daily Express: ядерные учения ВС РФ вызывают опасения на Западе

«Российская армия начала трехдневные ядерные учения, <…> что, несомненно, вызывает опасения», — указывается в материале.
Как ранее сообщило Минобороны России, с 19 по 21 мая российские Вооруженные силы проводят учения, направленные на подготовку и применение ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К мероприятиям привлечены РВСН и дальняя авиация.
В ведомстве отметили, что данные учения организованы для проверки уровня подготовки руководящего и оперативного состава, совершенствования их навыков, а также отработки вопросов управления и взаимодействия при выполнении поставленных задач.