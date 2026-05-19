Сырский заявил о возможной атаке из Белоруссии

Главком ВСУ Александр Сырский заявил в интервью онлайн-медиа «Милитарный», что в ближайшее время линия фронта может значительно увеличиться, если на позиции украинских сил начнется наступление с территории Белоруссии. Несколько дней назад заявление об атаке с территории Белоруссии делал Владимир Зеленский. При этом доказательств он не привел.
«Тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться, реальна», — сказал Сырский, добавив, что Россия якобы сейчас «активно просчитывает и планирует операции на северном направлении».
По словам военачальника, данные разведки подтверждают обоснованность опасений украинского руководства. Эти сведения уже стали предметом обсуждения в высших эшелонах власти Украины, где обсуждается необходимость срочного укрепления позиций на северных рубежах.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев владеет деталями контактов между Москвой и Минском. Он поручил военному руководству подготовить детальный план реагирования, утверждая, что российские войска якобы готовят плацдарм для удара по Черниговско-Киевскому направлению.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные утверждения безосновательными. По его словам, заявления украинского лидера направлены исключительно на эскалацию конфликта. «Подобные заявления — не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряжённости», — подчеркнул представитель Кремля.
