Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырский заявил о возможной атаке из Белоруссии

Главком ВСУ Александр Сырский заявил в интервью онлайн-медиа "Милитарный", что в ближайшее время линия фронта может значительно увеличиться, если на позиции украинских сил начнется наступление с территории Белоруссии.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил в интервью онлайн-медиа «Милитарный», что в ближайшее время линия фронта может значительно увеличиться, если на позиции украинских сил начнется наступление с территории Белоруссии. Несколько дней назад заявление об атаке с территории Белоруссии делал Владимир Зеленский. При этом доказательств он не привел.

«Тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться, реальна», — сказал Сырский, добавив, что Россия якобы сейчас «активно просчитывает и планирует операции на северном направлении».

По словам военачальника, данные разведки подтверждают обоснованность опасений украинского руководства. Эти сведения уже стали предметом обсуждения в высших эшелонах власти Украины, где обсуждается необходимость срочного укрепления позиций на северных рубежах.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев владеет деталями контактов между Москвой и Минском. Он поручил военному руководству подготовить детальный план реагирования, утверждая, что российские войска якобы готовят плацдарм для удара по Черниговско-Киевскому направлению.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные утверждения безосновательными. По его словам, заявления украинского лидера направлены исключительно на эскалацию конфликта. «Подобные заявления — не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряжённости», — подчеркнул представитель Кремля.

Читайте материал: «Зеленский готовит “дальнобойный” террор на июнь».

Подписывайтесь на МК в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше