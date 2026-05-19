В африканской стране запретили рукопожатия

Издание Nile Pos заявило, что минздрав Уганды установил временный запрет, касающийся рукопожатий и других способов приветствия, считающихся эпидемиологически небезопасными.
17 мая вспышка Эболы в ДРК и Уганде получила статус чрезвычайной ситуации решением ВОЗ.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что «действительно сильно» обеспокоен лихорадкой Эбола в Африке и считает, что проблема может распространиться за пределы континента.
Официальный представитель Демократической Республики Конго Патрик Муйяйя утром заявил сказал о 435 предполагаемых случаях лихорадки. Он попросил жителей страны строго соблюдать меры профилактики и сохранять спокойствие. В Уганде было зафиксировано 2 случая.
Количество жертв вспышки лихорадки Эбола, по предварительным данным, достигло 131.
Читайте материал «Соседняя с ДР Конго страна закрыла границу».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.