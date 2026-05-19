Лондон сдался: Британия разрешила импорт топлива из российской нефти

Великобритания снимает ограничения на импорт дизельного топлива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Соответствующее решение зафиксировано в лицензии, опубликованной Министерством финансов Соединенного Королевства.
«Запреты, введенные в рамках санкций против РФ, не применяются к соответствующим переработанным нефтепродуктам», — уточняется в тексте официального документа.
Согласно новым правилам, импорт разрешен для продукции, соответствующей определенным товарным кодам, включая дизельное топливо и керосин. Лицензия вступает в силу 20 мая и носит бессрочный характер, хотя британские власти оставляют за собой право периодически пересматривать ее условия.
Таким образом, несмотря на санкционную риторику, Лондон фактически обеспечил доступ на свой рынок продукции, созданной на основе российского сырья.