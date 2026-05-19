Небензя назвал насмешкой слова о Каллас как посреднике между Россией и Украиной

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя во вторник, 19 мая, назвал «насмешкой» сообщения о возможном посредничестве главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас в переговорах между Москвой и Киевом. и Украиной.

— Никакого плана «Б» у европейцев нет, а разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой назвать нельзя, — передает слова дипломата ТАСС.

По сообщениям западных СМИ, Европа «находится под давлением» из-за того, что ей нужно найти человека, который станет специальным посланником по мирным переговорам между Россией и Украиной. В Европе уже отклонили предложение президента России Владимира Путина, который выступил за то, чтобы переговорщиком стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Европейские дипломаты говорят, что им не сможет стать и самый очевидный кандидат — Кая Каллас.

Позже журнал Der Spiegel сообщил, что правительство Германии выступило против предложения Путина сделать Шредера посредником на возможных переговорах. В материале добавили, что представители правящей коалиции в Германии обсуждают вариант, при котором в качестве посредника на возможных переговорах выступил бы президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

