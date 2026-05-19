Горючие материалы — только для взрослых

Меры ответственности за продажу бензина и краски несовершеннолетним рассмотрел сегодня комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.
На заседании комитета исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов пояснил содержание законопроекта о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Поправки необходимы для ограничения доступа детей к легковоспламеняющимся материалам и предполагают введение ответственности за несоблюдение запрета розничной продажи несовершеннолетним топлива и лакокрасочных материалов. Определяется объём административной ответственности за нарушение запрета в зависимости от того, впервые или повторно совершено правонарушение.
Полномочиями по составлению протоколов наделяются должностные лица администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, а также должностные лица областного исполнительного органа, уполномоченного на осуществление государственного регулирования торговой деятельности. Рассматривать дела будут административные комиссии муниципальных округов, территориальные административные комиссии, административные комиссии городских и сельских поселений, городских округов области.
В пояснительной записке к законопроекту обозначено: «Установление административной ответственности станет серьезным барьером для продажи несовершеннолетним автомобильного бензина и (или) дизельного топлива, лакокрасочных материалов, в том числе будет способствовать снижению рисков вовлечения несовершеннолетних в диверсионно-террористическую деятельность путем изготовления и использования горючих смесей для совершения поджогов на объектах инфраструктуры, повышению уровня антитеррористической защищенности».
Старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами, органами местного самоуправления, советник юстиции Вячеслав Толстых сказал о поддержке прокуратурой региона законодательной инициативы. «С учётом особой важности просим её поддержать и рассмотреть в двух чтениях на ближайшей сессии», — подчеркнул он.
«Законопроект нужный, — резюмировал председатель комитета Законодательного Собрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев. — Он направлен в первую очередь на защиту детей. Продажа горючих материалов, с помощью которых возможно изготовление опасных устройств, а также заправка технических средств должны быть ограничены. Возможно, сложности правоприменения возникнут там, где есть автозаправочные станции, предусматривающие расчет без участия специалистов-кассиров либо постоплату, но современная техника позволяет в правовом русле разрешать эти вопросы. В течение определённого периода посмотрим, как законопроект будет работать. Если будут возникать определенные нюансы в правоприменении, мы всегда готовы подкорректировать закон».
В связи с необходимостью создания правовых условий для реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757, комитет рекомендовал региональному парламенту принять закон в двух чтениях.
