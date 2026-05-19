Небензя высмеял идею сделать Каллас посредником в переговорах по Украине

«Разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой, назвать нельзя. Эта евродипломатка не имеет никакого понятия о дипломатии. Да и о посредниках, тем более европейских, мы никого не просили», — сказал дипломат.