Небензя высмеял идею сделать Каллас посредником в переговорах по Украине

Идея назначить верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас посредником в переговорах между Россией и Украиной представляется маловероятной с практической точки зрения, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине.
«Разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой, назвать нельзя. Эта евродипломатка не имеет никакого понятия о дипломатии. Да и о посредниках, тем более европейских, мы никого не просили», — сказал дипломат.
По словам Небензи, в Лондоне и Брюсселе поставлена единственная задача — обеспечить продолжение конфликта на Украине, затянуть его как можно дольше и нанести России максимальный ущерб.
«Никакого плана Б у европейцев нет», — резюмировал постпред России.
18 мая украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина хочет, чтобы Европа помогла возобновить мирные переговоры с Россией. По словам министра, украинский президент Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами. Сибига, однако, отметил, что Украина не просит Европу заменить США. «Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой или альтернативой», — подчеркнул он, добавив, что европейцы должны говорить «единым голосом».
