Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя высмеял идею сделать Каллас посредником в переговорах по Украине

Идея назначить верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас посредником в переговорах между Россией и Украиной представляется маловероятной с практической точки зрения, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине.

Источник: РБК

Идея назначить верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас посредником в переговорах между Россией и Украиной представляется маловероятной с практической точки зрения, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине.

«Разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой, назвать нельзя. Эта евродипломатка не имеет никакого понятия о дипломатии. Да и о посредниках, тем более европейских, мы никого не просили», — сказал дипломат.

По словам Небензи, в Лондоне и Брюсселе поставлена единственная задача — обеспечить продолжение конфликта на Украине, затянуть его как можно дольше и нанести России максимальный ущерб.

«Никакого плана Б у европейцев нет», — резюмировал постпред России.

18 мая украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина хочет, чтобы Европа помогла возобновить мирные переговоры с Россией. По словам министра, украинский президент Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами. Сибига, однако, отметил, что Украина не просит Европу заменить США. «Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой или альтернативой», — подчеркнул он, добавив, что европейцы должны говорить «единым голосом».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше