Как и зачем Москва и Минск проводят учения с ядерным оружием

Что известно про ядерные учения России и Белоруссии.
Первой о совместных ядерных учениях сообщила Белоруссия — информацию о них военное ведомство республики опубликовало 18 мая, отметив, что маневры в этот день начались. Заявленная цель — «совершенствование уровня подготовки личного состава», «проверка готовности вооружений, военной и специальной техники» и «организация боевого применения из неплановых районов». В маневрах, как пояснили военные, участвуют части ракетных войск и авиации; вместе с российскими коллегами «планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению». Особенно тщательно будут отрабатываться скрытные перемещения, переброска сил на дальние расстояния, а также проведение расчетов (комплекс вычислений и оценок при планировании применения вооруженных сил). «Тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе», — подчеркнули в Минобороны Белоруссии.
Минобороны России сообщение об учениях опубликовало на следующий день, уточнив, что они пройдут с 19 по 21 мая. В учениях задействованы Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней стратегической авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Ведомство обозначило четыре цели учений:
проверить уровень вооруженных сил, чья задача — предотвращать агрессию третьих стран;
оценить способности соединений решать боевые задачи;
отработать управление и координацию при выполнении боевых задач;
усовершенствовать навыки руководящего и оперативного состава, а также управление войсками в рамках сдерживания вероятного противника.
На учениях запланированы «мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам» на территории России. «Также в ходе учений будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь», — отметили в министерстве.
Всего в маневрах будут участвовать 64 тыс. человек и более 7,8 тыс. единиц техники — в том числе 200 ракетных пусковых установок, более 140 самолетов и вертолетов, 73 корабля и 13 подлодок, из которых восемь — подлодки стратегического назначения.
Как эксперты оценивают цели учений.
Это уже третья серия маневров Москвы и Минска с ядерным оружием. Союзники стали их проводить вскоре после того, как в 2023 году Россия по запросу Белоруссии разместила на ее территории тактическое ядерное оружие.
Первые учения прошли в 2024 году в три этапа: первый состоялся в мае, второй — в июне, третий — в июле. Они проходили в России с участием белорусских подразделений. В следующем году Москва и Минск задействовали ядерный элемент на совместных регулярных учениях «Запад», которые обычно проводят раз в четыре года. Как сообщили тогда в белорусском Генштабе, в числе маневров было «планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия», а также «оценка и развертывание ракетного подвижного комплекса “Орешник”, который Москва по запросу Минска разместила в Белоруссии в 2025 году.
Детали военных учений обычно не раскрываются, но можно предположить, что содержательно нынешние российско-белорусские маневры от предыдущих особо отличаться не будут, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. «Доставка ядерного оружия — его безопасное скрытное извлечение из баз хранения и подача боевой части для применения — это ключевой элемент, который отрабатывается всегда. Само применение ядерного оружия отрабатывается так же, как и обычного, — используются учебные боеприпасы с некоторыми дополнительными особенностями, — пояснил РБК эксперт. — Все это делается более или менее постоянно. А вот транспортировка “живых” рабочих боеприпасов — это не самая частая вещь. В ходе нынешних маневров, вероятно, будут отрабатывать транспортировку в том числе и “живых” боеприпасов, хотя в большинстве своем все это будут все же макеты».
Аналитики обращают внимание на разницу в подаче информации в Белоруссии и в России. «По вчерашнему заявлению белорусского Минобороны казалось, что это повторение локальных учений по применению ТЯО, какие уже были на прошлогодних учениях “Запад”, — отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков. — Однако если мы смотрим на сегодняшнее заявление Минобороны России, то в нем речь идет об учениях ядерных сил в целом, а мероприятия по применению ТЯО в Белоруссии — это отдельный эпизод».
Расхождения наблюдаются и в обозначенных союзниками датах: Минск заявил, что учения начались 18 мая, а Москва — что 19-го. По оценке экспертов, Белоруссия сообщила о них на более раннем этапе. «Скорее всего, это разница между “бумажной” и физической фазой, — говорит Крамник. — На первом этапе офицеры собираются в штабах или в залах для военных игр и отрабатывают маневры на картах. Физическая же фаза проходит в поле и предполагает погрузку и выгрузку различных военных объектов, их перемещение и так далее. Эти фазы могут начаться в разные дни».
В заявлениях партнеров есть еще одно различие: в то время как Белоруссия подчеркивает, что тренировка «не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе», в российском заявлении такого заверения нет.
«Мы уже четыре года живем в ситуации, когда по соседству, на Украине, ведется большая военная кампания. Она сопряжена то с повышающимся, то с затухающим риском эскалации — в том числе и горизонтальной, то есть с распространением конфликта на другие страны, — прокомментировал РБК глава совета по международным отношениям “Минский диалог” Евгений Прейгерман. — В последние недели и месяцы мы видим, как эти риски усилились. Соответственно, это усиливает напряженность между НАТО и Союзным государством».
Белоруссия публично и непублично передает соседним странам предложения, как деэскалировать те или иные риски и не допустить крупномасштабных боевых действий, отмечает эксперт. «Минск старается, чтобы не было горизонтального распространения украинского конфликта, но [президент Белоруссии] Александр Лукашенко регулярно говорит, что Белоруссия должна быть готова к любым сценариям, и этим объясняются регулярные военные проверки и маневры», — резюмировал Прейгерман.
На каком фоне разворачиваются маневры.
По оценке Крамника, широкое освещение учений в СМИ указывает и на их политическую подоплеку. В день выхода сообщения российского военного ведомства Служба внешней разведки (СВР) обвинила страны Балтии в том, что они согласились предоставлять Украине свою территорию для запуска беспилотников по России (в МИД Латвии назвали это заявление ложью).
Неделей ранее, 12 мая, в РВСН сообщили об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат», который должен заменить тяжелый стратегический комплекс «Воевода». Согласно обнародованным в 2019 году характеристикам, дальность «Сармата» составляет 18 тыс. км, масса — 208,1 т, полезная нагрузка — около 10 т. Президент России Владимир Путин заявил, что «Сармат» поставят на боевое дежурство к концу 2026 года. Реакции от западных стран на это заявление не последовало.
«Мы понимаем, что для них [западных стран] каждый эпизод, каждое событие такого рода — это повод демонстрировать квазибезразличие, мы с иронией воспринимаем это, потому что не хуже, а лучше других понимаем, что означает предстоящая постановка на вооружение этой системы», — заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, «Сармат» может преодолеть любую систему противоракетной обороны (ПРО) и аналогов ему сегодня в мире нет.
«Мы должны уверенно, спокойно, твердо, ответственно показывать свои собственные возможности для охлаждения горячих голов, скажем так, которых немало и которые особенно по периметру наших границ к Западу играют с разного рода концепциями зонтиков», — сказал также Рябков, подразумевая недавние инициативы Франции, которые предполагают не только совместные ядерные учения под руководством Парижа, но и возможное размещение французского ядерного оружия в других странах.
Сейчас ядерный зонтик в Европе обеспечивают США. Это происходит в рамках механизма НАТО Nuclear Sharing, который действует с 1954 года, когда США начали размещать свое ядерное оружие в Европе. После холодной войны эти арсеналы стали сокращаться: если в 1971 году в регионе было более 7 тыс. боевых ядерных зарядов (пиковое значение), то к 2000-му осталось 480. По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков», в Европе находилось около 100 ядерных бомб B61 — это единственный вид нестратегического оружия в арсенале США. Они размещены на шести авиабазах в пяти странах — в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
В рамках Nuclear Sharing альянс проводит совместные ядерные учения, в которых участвуют и неядерные страны. Но Франция в этих маневрах не задействована.