Как и зачем Москва и Минск проводят учения с ядерным оружием

Детали военных учений обычно не раскрываются, но можно предположить, что содержательно нынешние российско-белорусские маневры от предыдущих особо отличаться не будут, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. «Доставка ядерного оружия — его безопасное скрытное извлечение из баз хранения и подача боевой части для применения — это ключевой элемент, который отрабатывается всегда. Само применение ядерного оружия отрабатывается так же, как и обычного, — используются учебные боеприпасы с некоторыми дополнительными особенностями, — пояснил РБК эксперт. — Все это делается более или менее постоянно. А вот транспортировка “живых” рабочих боеприпасов — это не самая частая вещь. В ходе нынешних маневров, вероятно, будут отрабатывать транспортировку в том числе и “живых” боеприпасов, хотя в большинстве своем все это будут все же макеты».