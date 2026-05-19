Небензя заявил об искреннем желании Трампа остановить конфлоикт на Украине

Россия видит в действиях администрации Дональда Трампа реальное желание способствовать разрешению украинского кризиса. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности.
«Помочь пытается администрация президента США. Дональд Трамп, судя по всему, искренне стремится к урегулированию. Но у Вашингтона есть и много других приоритетных задач», — передает ТАСС слова дипломата.
В своем выступлении Небензя также выразил благодарность тем силам, которые поддержали российскую инициативу о временном перемирии в период праздничных дат 8 и 9 мая. По его словам, несмотря на попытки киевского режима девальвировать историческое значение Дня Победы, многие люди как в России, так и на Украине проявили принципиальную позицию.
«Отрадно было видеть и украинцев, которые в этот день несли цветы к памятникам воинам-освободителям», — сказал Небензя, назвав этих людей «храбрыми».