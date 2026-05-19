ФРГ согласилась, чтобы заразившегося вирусом Эбола американца доставили в Шарите

Американские власти обратились к правительству ФРГ с просьбой, чтобы заразившегося вирусом Эбола американца доставили в клинику «Шарите» в Берлине. Просьбу было решено удовлетворить, сообщает агентство DPA.
Как заявили в немецком минздраве, американца будут содержать в специализированном изоляционном отделении. До медицинского учреждения его доставят посредством специального самолета и реанимобиля.
Американский президент Дональд Трамп говорил, что «действительно сильно» обеспокоен лихорадкой Эбола в Африке и считает, что проблема может распространиться за пределы континента.
Официальный представитель Демократической Республики Конго Патрик Муйяйя утром заявил сказал о 435 предполагаемых случаях лихорадки. Он попросил жителей страны строго соблюдать меры профилактики и сохранять спокойствие. В Уганде было зафиксировано 2 случая.
Количество жертв вспышки лихорадки Эбола, по предварительным данным, достигло 131.
