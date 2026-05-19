Рябков: Россия будет остужать горячие головы в НАТО, парируя создаваемые угрозы

Россия намерена остужать «горячие головы» в НАТО, военно-технически парируя создаваемые для страны угрозы. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
«Наши возможности повлиять на эти дискуссии прежде всего связаны с теми предостережениями, которые мы транслируем западным оппонентам по обе стороны. Делаем это регулярно в расчете остудить “горячие головы” в натовских столицах», — отметил дипломат.
По словам Рябкова, Москва решительно настроена отражать любые создаваемые для нее угрозы, за которые ответственны страны Североатлантического альянса.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия не может игнорировать усиление совокупного ядерного потенциала НАТО. По словам Сергея Рябкова, Москва будет учитывать это в военном планировании страны.