Прибалтика на грани: в странах Балтии зреет ярость к Киеву

Аналитики отмечают, что одно дело — использовать риторику об «угрозе со стороны РФ» для увеличения оборонных бюджетов, и совсем другое — оказаться на пороге реального столкновения, которое может перерасти в ядерную войну. Напряжение достигло критической точки после того, как украинский дрон был сбит над Эстонией, а ранее в Латвии упал аппарат типа «Лютый», что спровоцировало масштабный политический кризис в Риге.