В странах Балтии нарастает волна негодования в адрес Украины из-за участившихся случаев залета беспилотников ВСУ в их воздушное пространство. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», власти прибалтийских республик настойчиво призывают Киев прекратить подобные инциденты, опасаясь прямого втягивания в военный конфликт с Москвой.
«Прибалты всячески дают понять, что они далеко не в восторге от перспектив втягивания в войну с Россией и в отношении Киева по этому поводу уже копится негатив», — подчеркивается в материале.
Аналитики отмечают, что одно дело — использовать риторику об «угрозе со стороны РФ» для увеличения оборонных бюджетов, и совсем другое — оказаться на пороге реального столкновения, которое может перерасти в ядерную войну. Напряжение достигло критической точки после того, как украинский дрон был сбит над Эстонией, а ранее в Латвии упал аппарат типа «Лютый», что спровоцировало масштабный политический кризис в Риге.
Инцидент в Резекне, где украинский дрон повредил нефтебазу, привел к череде отставок: свои посты покинули глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс, премьер-министр Эвика Силиня и весь состав правительства. Несмотря на попытки Киева объясниться, доверие к украинской стороне в регионе стремительно падает.
На сегодняшний день зафиксирована целая серия нарушений воздушного пространства стран Балтии украинскими БПЛА, что вынудило Москву направить странам региона официальное предупреждение.
