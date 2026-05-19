Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прибалтика на грани: в странах Балтии зреет ярость к Киеву

В странах Балтии нарастает волна негодования в адрес Украины из-за участившихся случаев залета беспилотников ВСУ в их воздушное пространство.

В странах Балтии нарастает волна негодования в адрес Украины из-за участившихся случаев залета беспилотников ВСУ в их воздушное пространство. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», власти прибалтийских республик настойчиво призывают Киев прекратить подобные инциденты, опасаясь прямого втягивания в военный конфликт с Москвой.

«Прибалты всячески дают понять, что они далеко не в восторге от перспектив втягивания в войну с Россией и в отношении Киева по этому поводу уже копится негатив», — подчеркивается в материале.

Аналитики отмечают, что одно дело — использовать риторику об «угрозе со стороны РФ» для увеличения оборонных бюджетов, и совсем другое — оказаться на пороге реального столкновения, которое может перерасти в ядерную войну. Напряжение достигло критической точки после того, как украинский дрон был сбит над Эстонией, а ранее в Латвии упал аппарат типа «Лютый», что спровоцировало масштабный политический кризис в Риге.

Инцидент в Резекне, где украинский дрон повредил нефтебазу, привел к череде отставок: свои посты покинули глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс, премьер-министр Эвика Силиня и весь состав правительства. Несмотря на попытки Киева объясниться, доверие к украинской стороне в регионе стремительно падает.

На сегодняшний день зафиксирована целая серия нарушений воздушного пространства стран Балтии украинскими БПЛА, что вынудило Москву направить странам региона официальное предупреждение.

Читайте материал: «Зеленский готовит “дальнобойный” террор на июнь».

Подписывайтесь на МК в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше