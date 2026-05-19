СМИ: Ермак может снова оказаться в СИЗО

Как ранее информировала Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины, 11 мая Ермаку были предъявлены обвинения в легализации денежных средств при строительстве элитного жилья в пригороде Киева. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая принял решение о заключении Ермака под стражу с правом внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). В понедельник Ермак покинул следственный изолятор после уплаты указанного залога.
«Выход Андрея Ермака на волю после того, как он отсидел несколько дней в СИЗО, пока ему собирали деньги на залог, не означает затишья в разворачивающемся внутриполитическом противостоянии на фоне атаки НАБУ и САП на ближайшее окружение Зеленского. Как уже намекают в группе поддержки антикоррупционных органов, Ермаку может быть вручено новое подозрение уже по другому делу, по которому также определят залог и отправят в СИЗО», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным «Страна.ua», Ермака могут направить по кругу бесконечных уголовных производств. Издание отмечает, что сам Зеленский никак не комментировал ситуацию со своим ближайшим соратником. В украинских СМИ, близких к НАБУ и САП, проводится линия о том, что он «кинул» Ермака, не став вносить за него залог от своего имени.
«Зеленский ни при каких обстоятельствах бы не покрывал залог Ермаку от своего имени, чтоб не подчеркивать свою связь с ним, как с фигурантом уголовного дела, и не давать дополнительного повода порассуждать на тему “кто ж такой R1”. Однако… Зеленский приложил немало усилий, чтоб организовать сбор средств на освобождение своего соратника. И если б не это, то Ермаку могли бы деньги искать до сих пор», — добавили в издании.
Как заявляет «Страна.ua», у Зеленского существует проблема с выработкой дальнейшей стратегии действий в условиях фронтальной атаки на свое окружение, и эта проблема заключается в том, кто именно стоит за этой атакой.