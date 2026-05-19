Американская прокуратура, по данным CBS, готовит новые обвинения против Мадуро

Американская прокуратура готовит новые обвинения против Николаса Мадуро, поскольку опасается, что уже возбужденное в его отношении дело не имеет достаточных оснований, утверждает телекомпания CBS.
Авторы публикации заявили, что расследование было инициировано в марте, когда Мадуро уже был в США. В деле, по данным телекомпании, участвуют агенты налоговой службы США, министерства внутренней безопасности и ФБР.
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки президента Венесуэлы Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных Штатов.
17 мая сообщалось, что Венесуэла экстрадировала в США экс-министра промышленности, соратника Мадуро Алекса Сааба.
Читайте материал «Трамп заявил, что подумывает сделать Венесуэлу штатом США».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.