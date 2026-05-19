Собянин рассказал о программе поддержки российской армии в Москве

Москва поддерживает российских военных, создавая новые системы вооружения и электронику, об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на форуме «Есть результат!».
«Москва реализует мощнейшую программу поддержки наших вооруженных сил, создавая новые системы вооружения, электронику и компоненты, одежду, продовольствие, медикаменты», — сказал мэр (цитата по ТАСС).
По словам Собянина, Москва является площадкой номер один по поддержке военно-промышленного комплекса, развивая производственные предприятия, конструкторские бюро, обучающие и сервисные центры.
