Путин выехал из аэропорта Пекина на Aurus с китайскими номерами. Видео

Путин перемещается по Пекину на своем «Aurus» с китайскими номерами.
Президент России Владимир Путин перемещается по Пекину на автомобиле российской марки Aurus с китайскими номерами.
На видео видно, как черный лимузин с российским флагом выезжает из аэропорта. Как пишет ТАСС, автомобиль специально привезли из России, ему предоставили китайские дипломатическое номера черного цвета.
Aurus — российский автомобиль представительского класса. Основная производственная площадка находится в ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан, где выпускают базовые модели бренда, такие как Senat и Komendant.
Визит Путина в Китай продлится два дня — 19 и 20 мая. Российский президент прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
Переговоры Путина и Си пройдут 20 мая. По итогам визита планируется подписать около 40 документов.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».