Главком НАТО фразой «все сработало» оценил уничтожение БПЛА в Эстонии

Реакция истребителей НАТО на залетевший в Эстонию украинский беспилотник показала эффективность системы обороны альянса, заявил на пресс-конференции верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
«Все сработало», — заявил главком, комментируя инцидент с уничтожением дрона над Эстонией (цитата по The Guardian).
Гринкевич добавил, что альянс «все еще оценивает ситуацию, но на первый взгляд кажется, что все прошло успешно».
Ранее в этот день постпред России при ООН на заседании Совбеза организации предупредил, что в случае запуска дронов с территории стран Балтии последует неизбежный ответ от России.
Днем во вторник, 19 мая, румынский истребитель миссии НАТО сбил в Эстонии беспилотник. Министр обороны Ханно Певкур заявил, что дрон нарушил воздушное пространство республики и был уничтожен над озером Выртсъярв. По словам Певкура, это первый случай, когда Эстония самостоятельно сбила беспилотник.
Ранее аналогичные инциденты происходили в Финляндии, Латвии и Литве.
МИД Украины назвал инциденты с залетевшими на территорию Эстонии и стран Балтии беспилотниками ВСУ непреднамеренными и извинился за них.
В апреле Россия вынесла спецпредупреждение странам Балтии после сообщений о возможном использовании их воздушного пространства для атак украинских дронов. Эстония, Латвия и Литва заявили, что не предоставляли Украине таких разрешений.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».