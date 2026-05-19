Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главком НАТО фразой «все сработало» оценил уничтожение БПЛА в Эстонии

Верховный главком НАТО в Европе положительно оценил реакцию истребителей альянса на залетевший 19 мая в воздушное пространство Эстонии украинский БПЛА. Ранее инциденты с дронами уже фиксировали в странах Балтии.

Источник: РБК

Реакция истребителей НАТО на залетевший в Эстонию украинский беспилотник показала эффективность системы обороны альянса, заявил на пресс-конференции верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

«Все сработало», — заявил главком, комментируя инцидент с уничтожением дрона над Эстонией (цитата по The Guardian).

Гринкевич добавил, что альянс «все еще оценивает ситуацию, но на первый взгляд кажется, что все прошло успешно».

Ранее в этот день постпред России при ООН на заседании Совбеза организации предупредил, что в случае запуска дронов с территории стран Балтии последует неизбежный ответ от России.

Днем во вторник, 19 мая, румынский истребитель миссии НАТО сбил в Эстонии беспилотник. Министр обороны Ханно Певкур заявил, что дрон нарушил воздушное пространство республики и был уничтожен над озером Выртсъярв. По словам Певкура, это первый случай, когда Эстония самостоятельно сбила беспилотник.

Ранее аналогичные инциденты происходили в Финляндии, Латвии и Литве.

МИД Украины назвал инциденты с залетевшими на территорию Эстонии и стран Балтии беспилотниками ВСУ непреднамеренными и извинился за них.

В апреле Россия вынесла спецпредупреждение странам Балтии после сообщений о возможном использовании их воздушного пространства для атак украинских дронов. Эстония, Латвия и Литва заявили, что не предоставляли Украине таких разрешений.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше