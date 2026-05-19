Трамп опроверг информацию о якобы словах Си Цзиньпина про СВО

«Нет, он никогда такого не говорил», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее в публикации Financial Times утверждалось, что в ходе переговоров с американским лидером на прошлой неделе Си Цзиньпин якобы заявил, что Россия может пожалеть о решении начать специальную военную операцию на Украине.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге во вторник назвал полностью сфабрикованными сообщения СМИ о словах председателя КНР в адрес американского лидера касательно СВО на Украине.
Трамп находился в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая.