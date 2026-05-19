Трамп опроверг информацию о якобы словах Си Цзиньпина про СВО

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с представителями СМИ опроверг информацию, распространённую газетой Financial Times, относительно высказываний председателя КНР Си Цзиньпина о ситуации вокруг России и Украины. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Источник: Reuters

«Нет, он никогда такого не говорил», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в публикации Financial Times утверждалось, что в ходе переговоров с американским лидером на прошлой неделе Си Цзиньпин якобы заявил, что Россия может пожалеть о решении начать специальную военную операцию на Украине.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге во вторник назвал полностью сфабрикованными сообщения СМИ о словах председателя КНР в адрес американского лидера касательно СВО на Украине.

Трамп находился в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше