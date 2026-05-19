Анонсирован визит Рубио в Индию

Американский госсекретарь Марко Рубио посетит Индию с трехдневным визитом, который стартует 23 мая, следует из письменного заявления Госдепартамента США.
В ходе визита Рубио обсудит с индийскими властями вопросы, касающиеся энергетической безопасности, торговли и сотрудничества в сфере обороны.
Рубио посетит Нью-Дели, а также Калькутту, Агру и Джайпур.
22 мая Рубио встретится в Швеции с руководителями МИД Североатлантического альянса.
