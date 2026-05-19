Почему Мадьяр выбрал Польшу для первого зарубежного визита

Вечером 19 мая новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прибыл в Польшу со своим первым зарубежным визитом. При правительстве Виктора Орбана отношения двух стран были практически поставлены на паузу из-за позиции Будапешта по украинскому конфликту и противостояния с ЕС.
Подчеркнуть символичность своего визита Мадьяр решил выбором маршрута. Сначала он вылетел в Вену коммерческим рейсом, а затем отправился в Варшаву по скоростной железной дороге, которую, как он иронично выразился, «построил злой Брюссель». «Наша конечная цель — построить высокоскоростное соединение между Варшавой и Будапештом», — пообещал премьер.
Как ожидается, Мадьяр в среду проведет официальные переговоры со своим польским коллегой Дональдом Туском, а также встретится с президентом страны Каролем Навроцким. На обратном пути 21 мая он остановится в Вене, чтобы провести консультации там. В поездке премьера сопровождает большая делегация, в том числе глава МИД Анита Орбан, министр экономики и энергетики Иштван Капитань и глава Минобороны Ромулус Русин-Сенди.
Парламентские выборы в Венгрии, прошедшие 12 апреля, положили конец 16-летнему правлению Виктора Орбана и его партии ФИДЕС. Партия «Тиса» во главе с Мадьяром получила конституционное большинство. Согласно информации Национального избирательного бюро (NVI), основанной на итогах обработки 100% бюллетеней, у «Тисы» —141 из 199 мест в Национальной ассамблее, а у альянса ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) — 52. Третьей партией, которой удалось преодолеть пятипроцентный барьер, стала ультраправая «Моя Родина», которая может рассчитывать на шесть мандатов. 9 мая правительство Мадьяра было приведено к присяге.
Зачем Мадьяр отправился в Польшу.
Выбор Польши для первого зарубежного визита отчасти объясняется тем, что Варшава, как и Будапешт в эпоху Орбана, находилась в напряженных отношениях с Евросоюзом во время десятилетнего правления консервативной партии «Право и справедливость» (PiS), и в 2023-м перед вернувшимся к власти Туском стояла схожая задача — вернуть страну на европейский путь развития и разблокировать предназначенные республике средства ЕС (Еврокомиссия замораживала предназначенные для Польши €35 млрд, поскольку проведенная по инициативе PiS реформа судебной системы поставила под сомнение ее независимость). Туск успешно справился с переговорами в Брюсселе, и в феврале 2024-го доступ Польши к фондам блока был восстановлен.
Мадьяру также предстоит добиться разморозки примерно €35 млрд, и он должен спешить: около €10 млрд Будапешт рискует упустить навсегда уже в конце августа. Эти средства предназначались Венгрии по линии фонда ЕС на восстановление экономики от пандемии (Recovery and Resilience Facility — RRF), однако Еврокомиссия заблокировала их. Чтобы восстановить доступ к этим деньгам, Венгрии необходимо выполнить 27 условий, или «супервех» (англ. super milestones), среди которых реформа судебной системы, восстановление демократических стандартов управления и обеспечение прозрачности госзакупок.
Команда Мадьяра вступила в переговоры с европейскими чиновниками еще до присяги кабинета — очные консультации в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прошли 29 апреля. После переговоров лидер «Тисы» написал, что они договорились о его повторном визите в Брюссель 25 мая, чтобы заключить «политическое соглашение», необходимое для возвращения венгерскому народу средств из фондов ЕС. И сделал оговорку: «Я хотел бы заверить всех, что Европейский союз не выдвигает никаких условий, которые противоречили бы национальным интересам Венгрии». Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия будет поддерживать работу нового венгерского правительства «по возвращению к общим европейским ценностям».
На пресс-конференции 18 мая Мадьяр повторил, что восстановление финансирования ЕС является главным приоритетом его правительства. В минувшие выходные он обменялся посланиями с фон дер Ляйен, а с понедельника стартовали переговоры венгерского правительства и Еврокомиссии. Делегация ЕС пробудет в Венгрии до 21 мая. Мадьяр надеется, что к окончанию визита стороны уже смогут подписать соглашение, а средства из фондов ЕС поступят Венгрии к осени.
Впрочем, Мадьяр отметил, что на часть условий Евросоюза не пойдет. Например, Венгрия не готова ввести дополнительные налоги для стабилизации бюджета. Кроме того, новый премьер не спешит изменить установленный кабинетом Орбана курс на жесткую миграционную политику: в июне 2024-го Суд ЕC оштрафовал Венгрию на €200 млн за отказ принимать беженцев; в дополнение к этому страну обязали выплачивать по €1 млн ежедневно до тех пор, пока власти не приведут законодательство республики в соответствие с европейскими стандартами. Мадьяр отметил, что есть и другие страны, включая как раз Польшу, которые также отказываются принимать нелегальных мигрантов, но на них ЕС не наложил такой штраф. «Возможно, Финляндия тоже такая — там нет мигрантов, но есть деньги», — отметил он и сказал, что Будапешту и Брюсселю предстоит найти компромиссное решение этой проблемы.
С победой «Тисы» европейские чиновники связывают возможность нормализации отношений ЕС и Венгрии. Однако еще в январе против представителей партии в Европарламенте были введены санкции, поскольку все депутаты, включая Мадьяра, формально входя во фракцию Европейской народной партии, к которой принадлежит фон дер Ляйен, отказались поддержать главу Еврокомиссии на голосовании по выдвинутому ей вотуму недоверия, им запретили выступать на пленарных заседаниях в течение шести месяцев. Кроме того, евродепутаты от «Тисы» часто голосовали и по внешнеполитическим вопросам практически в унисон с ФИДЕС. В частности, в прошлом году они выступили против предоставления Украине кредита в размере €90 млрд.
Как может измениться внешняя политика Венгрии.
По словам источника Reuters в польском правительстве, визит Мадьяра рассматривают в Варшаве в первую очередь как символ перезагрузки двусторонних отношений. «Абсолютно ясно, что они хотят восстановить отношения с Польшей на высоком уровне. Это, я бы сказал, жесты, показывающие возвращение к лучшим традициям прочных двусторонних связей», — пояснил собеседник агентства.
Аналитики Visegrad Insight считают, что ключевым для властей Польши является обещание Мадьяра положить конец зависимости Венгрии от российских энергоносителей к 2035 году. Варшава уже подготовила соответствующее предложение — доступ к американскому СПГ через новый Гданьский терминал, который должен открыться в 2028 году. Кроме того, свои позиции в Венгрии хотела бы укрепить польская нефтеперерабатывающая компания Orlen, где представлена сеть ее автозаправочных станций.
По мнению экспертов, Польша также рассчитывает на усиление координации с Венгрией в «Вышеградской четверке», куда входят также Чехия и Словакия, в таких сферах, как поддержка Украины и оборонное сотрудничество. Варшава является основным инициатором и бенефициаром одного из проектов ЕС по перевооружению (SAFE), в рамках которого Венгрии должна получить €16 млрд. Как отмечают аналитики, пока Польша расширяла свою военно-промышленную базу, опираясь в том числе на опыт Украины, Венгрия, хотя и инвестировала значительные средства в производство оружия, оставалась в стороне от региональной оборонной системы. «В Варшаве будет следить, готово ли правительство Мадьяра рассматривать региональное оборонное сотрудничество как стратегическое обязательство, а не просто тему для обсуждения», — заключают аналитики.
Одним из признаков изменений внешнеполитического курса республики, за который теперь отвечает Анита Орбан, стал вызов посла России в Будапеште Евгения Станиславова в МИД республики 14 мая. Причиной стал инцидент с падением БПЛА в украинском Закарпатье, около 15% населения которого составляют этнические венгры. Новые венгерские власти заявили, что Россия идет на «эскалацию вооруженного конфликта». Как следует из заявления посольства России, до венгерской стороны было донесено, что действия вооруженных сил России не направлены против мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины и являются не эскалацией конфликта, а ответом на массированные удары, наносимые украинской армией (ВСУ) с использованием БПЛА вглубь территории России. «Также с российской стороны были изложены наши принципиальные подходы к урегулированию украинского конфликта», — уточнили в посольстве.
Воздушную тревогу в Закарпатье несколько раз за сутки 13 мая объявлял в своем телеграм-канале глава местной областной военной администрации Мирослав Билецкий.
Минобороны России сообщило, что российская армия поразила объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также места сборки, хранения, запуска дронов, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских войск в 147 районах Украины. В ведомстве подчеркнули, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам страны и связанной с ними инфраструктуре.
Журналисты Telex назвали вызов российского посла в МИД Венгрии резким отступлением от подхода предыдущего правительства к подобным инцидентам. «Петер Сийярто (глава МИД в кабинете Орбана. — РБК) неоднократно вызывал американских, австрийских, немецких, финских, датских и украинских послов или их представителей, чтобы призвать их к ответственности за заявления о властях Венгрии. Однако не вызвал российского посла, когда Закарпатье впервые подверглось российской атаке в августе 2025-го», — говорится в публикации.
В целом положение венгерского меньшинства в Закарпатье — одна из наиболее проблемных тем в отношениях Киева и Будапешта. В 2012 году администрация области присвоила венгерскому языку статус регионального, что позволяло официально использовать его в документообороте. Однако в 2018 году закон о региональных языках утратил силу, что в Будапеште сочли ущемлением прав этнических венгров. С тех пор венгерские власти неоднократно призывали Киев восстановить права венгерского меньшинства в Закарпатье, и связывали с этим вопросом в том числе перспективы евроинтеграции Украины.
После победы Мадьяр неоднократно подчеркивал, что продолжит отстаивать права венгров в Закарпатье, и напоминал Киеву о необходимости этого. Украинская сторона в ответ выразила желание активизировать контакты с новыми властями Венгрии на эту тему. В результате 18 мая стартовал первый раунд соответствующих технических переговоров на экспертном уровне. «Эти переговоры направлены на скорейшее обеспечение защиты языковых, образовательных и культурных прав венгерской общины на Закарпатье», — пояснил Мадьяр. Не исключено, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече Мадьяра с украинским президентом Владимиром Зеленским в Закарпатье, которую венгерский премьер предлагает провести в июне.
Но в команде Мадьяра не обещают разрыва связей с Россией. Новая глава МИД, выступая в парламенте после официального назначения министром иностранных дел, заявила, что любые санкции, которые наносят ущерб венгерским интересам, не будут одобрены республикой. И уточнила, что подход нового правительства заключается в том, что «действия, направленные на защиту интересов третьих стран, также не будут одобрены». Отдельно Орбан отметила, что «Россия остается важным экономическим партнером Венгрии», а дипломатия «представляет собой процесс, который не может начинаться с громких заявлений».