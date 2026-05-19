Почему Мадьяр выбрал Польшу для первого зарубежного визита

Впрочем, Мадьяр отметил, что на часть условий Евросоюза не пойдет. Например, Венгрия не готова ввести дополнительные налоги для стабилизации бюджета. Кроме того, новый премьер не спешит изменить установленный кабинетом Орбана курс на жесткую миграционную политику: в июне 2024-го Суд ЕC оштрафовал Венгрию на €200 млн за отказ принимать беженцев; в дополнение к этому страну обязали выплачивать по €1 млн ежедневно до тех пор, пока власти не приведут законодательство республики в соответствие с европейскими стандартами. Мадьяр отметил, что есть и другие страны, включая как раз Польшу, которые также отказываются принимать нелегальных мигрантов, но на них ЕС не наложил такой штраф. «Возможно, Финляндия тоже такая — там нет мигрантов, но есть деньги», — отметил он и сказал, что Будапешту и Брюсселю предстоит найти компромиссное решение этой проблемы.